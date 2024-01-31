Гроші в Україні — НБУ розповів, скільки готівки на руках у населення

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні обсяг готівки поза банківською системою у 2023 році зріс на 48,3 млрд грн, або 6,7%. Станом на 1 січня 2024 року на руках в українців налічується 764,4 млрд грн.

Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).

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Як змінився обсяг готівки

За даними Нацбанку, на початку року в готівковому обігу циркулює 2,7 млрд банкнот загальною сумою 757,5 млрд гривень та 14,5 млрд монет (окрім пам’ятних та інвестиційних) у 6,7 млрд гривень.

Регулятор зауважив, що темпи зростання готівки в обігу минулого року були удвічі менші проти 2022 року, коли показник зріс на 14,1%. Таке явище пояснюється високим рівнем невизначеності бізнесу та населення на тлі початку повномасштабної війни, а також ракетного терору восени.

На одного жителя на початок 2024 року припадало 66 банкнот та 177 платіжних розмінних та обігових монет, а торік — 71 та 169 одиниць відповідно.

Які купюри найбільш поширені

Найбільше в обігу налічується грошей номіналом:

для банкнот — 500 гривень;

для монет — 10 копійок.

На ці номінали припадає по 28,3% та 28,2% від загального обсягу в обігу відповідно.

Найменша кількість у готівковому обігу номіналів:

банкнот — 50 гривень;

монет — 10 гривень.

На них припадає 4,6% та 1,4% відповідно від загальної кількості в обігу.

Найбільший темп приросту в обігу припадав на монети номіналом 10 гривень — зростання у 54,2% за рік. Суттєво зросла кількість обігових монет у 5, 2 та 1 гривню — на 42,5%, 15,5% та 8,4%. Так сталося через те, що НБУ поступово вилучає з обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, замінюючи їх на нові.

З-поміж купюр за 2023 рік найбільший приріст у банкноти номіналом 1 тис. гривень — зростання у 62,3% за рік. Це є один із наслідків повномасштабної війни, адже населення почало зберігати заощадження у вищих номіналах купюр.

Серед банкнот найбільше скорочення обсягу припадає на номінали 100 та 200 гривень — 26,4% та 25,7% відповідно. Істотно зменшився обсяг банкнот номіналами 10 і 5 гривень — на 21% та 15,1% відповідно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, як вигідніше купувати іноземну валюту. Там оприлюднили корисний валютний лайфхак.

Раніше в НБУ прокоментували коливання на валютному ринку на початку 2024 року. Також оцінили можливість повернення до фіксованого курсу долара.