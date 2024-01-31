Блокування картки в Україні — чому можуть виникнути проблеми з банком

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні можуть заблокувати картку через підозрілі транзакції. Особливо привертають увагу банків великі онлайн-покупки, зняття великих сум, операції з криптовалютою та великі грошові перекази.

Про це розповіли фінансові аналітики YouControl виданню OBOZ.UA.

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Через які операції можуть заблокувати картку

За словами аналітика Романа Корнилюка, банки регулярно штрафуються за порушення фінансового моніторингу, тому вони зобов'язані активно перевіряти транзакції.

"Зростання кількості штрафів пов'язане з глобальними трендами посилення ролі фінмоніторингу в діяльності фінансових установ, посиленням ролі держави в економіці в умовах геоекономічної фрагментації, підвищеним соціальним запитом на прозорість і підзвітність та розвитком технологій автоматизованого аналізу великих масивів даних. В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу й надалі посилюватимуться, якщо ми як суспільство прагнемо стати частиною цивілізованого демократичного світу", — зазначив аналітик.

А за словами керівниці юридичного департаменту YouControl Надії Чаленко, блокування картки може відбутися навіть у разі неоновлених даних про себе. Особливо можуть заблокувати рахунки, якщо накладено арешт виконавчою службою через невиплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо. Також можливе блокування, якщо фізична особа не здатна підтвердити законне походження коштів.

Отже, банки звертають увагу на такі випадки:

зняття незвично великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;

великі онлайн-покупки, особливо вночі;

отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;

операції з криптовалютою або іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;

транзакції на суму 400 тис. грн і більше.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що останнім часом почали в мережі з'являтися повідомлення, що monobank висунув до своїх клієнтів нову вимогу: зазначити максимальний обсяг фінансових операцій за всіма рахунками, який клієнт планує проводити впродовж місяця. Це нововведення викликало багато запитань у клієнтів банку.

Ми також писали про те, що держфінустанова "ПриватБанк" може розривати відносини та заблокувати рахунки клієнтів без попередження. Причиною стають підозрілі, на думку банку, операції у рамках фінансового моніторингу.