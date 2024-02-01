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Перекази з-за кордону — скільки грошей відправили українці у 2023 році

1 лютого 2024 09:39
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Ірина Шпак
редактор
Українці стали меньше відправляти грошей з-за кордону — статистика НБУ
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за минулий рік значно скоротився. Перекази за січень-серпень 2023 року впали на майже 8%, або на 700 млн доларів. 

Про це сказано на порталі Національного банку України (НБУ).

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Обсяг приватних переказів з-за кордону за 2023 рік

Згідно даних Нацбанку, за 8 місяців 2023 року приватні перекази до України становили 7,7 млрд доларів. За відповідний період 2022 року вони становили 8,4 млрд доларів. 

У липневому Інфляційному звіті прогноз щодо переказів заробітчан на 2023 рік становив 12,2 млрд доларів. За 2022 рік українці з-за кордону переказали 12,5 млрд доларів, тоді як у 2021 році був встановлений рекорд — 14 млрд доларів. НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.

Раніше очікування НБУ щодо приватних переказів 2023 року були значно більшими. Показник був на рівні 15,9 млрд доларів, а у квітневому Інфляційному звіті він був знижений до 12,9 млрд доларів. Проте сама динаміка падіння переказів почала потроху скорочуватись. 

Що ще треба знати

Нагадаємо, що за даними Нацбанку в Україні обсяг готівки поза банківською системою у 2023 році зріс на 48,3 млрд грн, або 6,7%. Станом на 1 січня 2024 року на руках в українців налічується 764,4 млрд грн.

Ми також повідомляли про те, що в Україні можуть заблокувати картку через підозрілі транзакції. Особливо привертають увагу банків великі онлайн-покупки, зняття великих сум, операції з криптовалютою та великі грошові перекази.

НБУ
українці
банки
грошові перекази
гроші

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