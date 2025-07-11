Лимиты в ПриватБанке на получение переводов между картами — что нужно знать

Переводы между картами в ПриватБанке — какие действуют правила
В государственном "ПриватБанке" рассказали, какие действуют лимиты на получение денежных переводов между картами по Украине в 2025 году. Также там уточнили, кто из граждан имеет право его увеличить.
Об этом говорится на странице госбанка в соцсети Facebook.
Лимиты в ПриватБанке на получение переводов между картами
ПриватБанк ввел лимиты на суммы переводов для граждан для того, чтобы сделать финансовые операции более прозрачными. Такой подход помогает государству бороться с теневой экономикой и нелегальной деятельностью в виде отмывания денег и финансирования терроризма.
Также банк стремится придерживаться европейских норм, тогда как именно благодаря лимитам финансовая система в Украине становится более безопасной и надежной. Все подозрительные операции подлежат оперативному блокированию.
В связи с этим на странице банка в соцсетях некоторые клиенты обращаются с просьбой уточнить, какие действуют условия на суммы переводов между картами, чтобы получать средства в рамках разрешенных лимитов и не иметь проблем с блокировкой.
"Скажите, пожалуйста, какую наибольшую сумму можно получать на карту переводами ежемесячно, чтобы не было блокировки или проблем с банком?" — говорится в обращении.
Согласно информации, предоставленной банком, лимит на получение средств составляет 1 млн грн или 350 переводов в месяц.
При этом учитываются переводы с карты на карту и по реквизитам IBAN, однако не учитываются переводы между собственными картами клиента.
В финучреждении пояснили, что некоторые категории граждан могут подать документы для увеличения лимита. Таким правом могут воспользоваться те, кто занимается волонтерством.
Лимиты на отправку средств с карт
Что касается утвержденных лимитов на отправку, то речь идет о сумме в 100 тыс. грн или 200 переводов в месяц. В то же время, для некоторых категорий клиентов установлена сумма в 50 тыс. грн в месяц.
Учитывают переводы с карты на карту и по реквизитам IBAN, однако не учитывают переводы между собственными картами.
Также клиенты банка могут подать документы для увеличения лимита в случае, если размер официального дохода превышает 100 тыс. грн (для некоторых категорий — 50 тыс. грн).
Для того, чтобы увеличить лимит и иметь право отправлять переводы на сумму, превышающую 100 тыс. грн в месяц, необходимо предоставить банку документы с подтверждением доходов. Лимит увеличат в соответствии с подтвержденным уровнем дохода.
Речь идет о справке о зарплате, ее можно получить:
- через приложение или на госпортале "Дія" в разделе меню:
- услуги;
- справки;
- выписки;
- справка ОК-7.
Также такая возможность есть на сайте Пенсионного фонда в меню:
- все услуги;
- запрос на получение электронных документов;
- справка ОК-7.
Ранее мы писали, что ПриватБанк блокирует счета клиентам при перечислении денег в рамках финмониторинга. В финучреждении дали объяснение, как не попасть под ограничения.
Также сообщали, что в ПриватБанке рассказали о праве клиентов на замену заказанной карты. Если упаковка имеет повреждения, ее не советуют активировать.
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