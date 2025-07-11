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Переводы между картами в ПриватБанке — какие действуют правила

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 07:01
Лимиты в ПриватБанке на получение переводов между картами — что нужно знать
Банковская карта и компьютер. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" рассказали, какие действуют лимиты на получение денежных переводов между картами по Украине в 2025 году. Также там уточнили, кто из граждан имеет право его увеличить.

Об этом говорится на странице госбанка в соцсети Facebook.

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Лимиты в ПриватБанке на получение переводов между картами

ПриватБанк ввел лимиты на суммы переводов для граждан для того, чтобы сделать финансовые операции более прозрачными. Такой подход помогает государству бороться с теневой экономикой и нелегальной деятельностью в виде отмывания денег и финансирования терроризма.

Также банк стремится придерживаться европейских норм, тогда как именно благодаря лимитам финансовая система в Украине становится более безопасной и надежной. Все подозрительные операции подлежат оперативному блокированию.

В связи с этим на странице банка в соцсетях некоторые клиенты обращаются с просьбой уточнить, какие действуют условия на суммы переводов между картами, чтобы получать средства в рамках разрешенных лимитов и не иметь проблем с блокировкой.

"Скажите, пожалуйста, какую наибольшую сумму можно получать на карту переводами ежемесячно, чтобы не было блокировки или проблем с банком?" — говорится в обращении.

Согласно информации, предоставленной банком, лимит на получение средств составляет 1 млн грн или 350 переводов в месяц.

При этом учитываются переводы с карты на карту и по реквизитам IBAN, однако не учитываются переводы между собственными картами клиента.

В финучреждении пояснили, что некоторые категории граждан могут подать документы для увеличения лимита. Таким правом могут воспользоваться те, кто занимается волонтерством.

Лимиты на отправку средств с карт

Что касается утвержденных лимитов на отправку, то речь идет о сумме в 100 тыс. грн или 200 переводов в месяц. В то же время, для некоторых категорий клиентов установлена сумма в 50 тыс. грн в месяц.

Учитывают переводы с карты на карту и по реквизитам IBAN, однако не учитывают переводы между собственными картами.

Также клиенты банка могут подать документы для увеличения лимита в случае, если размер официального дохода превышает 100 тыс. грн (для некоторых категорий — 50 тыс. грн).

Для того, чтобы увеличить лимит и иметь право отправлять переводы на сумму, превышающую 100 тыс. грн в месяц, необходимо предоставить банку документы с подтверждением доходов. Лимит увеличат в соответствии с подтвержденным уровнем дохода.

Речь идет о справке о зарплате, ее можно получить:

  • через приложение или на госпортале "Дія" в разделе меню:
  • услуги;
  • справки;
  • выписки;
  • справка ОК-7.

Также такая возможность есть на сайте Пенсионного фонда в меню:

  • все услуги;
  • запрос на получение электронных документов;
  • справка ОК-7.

Ранее мы писали, что ПриватБанк блокирует счета клиентам при перечислении денег в рамках финмониторинга. В финучреждении дали объяснение, как не попасть под ограничения.

Также сообщали, что в ПриватБанке рассказали о праве клиентов на замену заказанной карты. Если упаковка имеет повреждения, ее не советуют активировать.

ПриватБанк деньги банки денежные переводы лимиты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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