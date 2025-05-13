Лимиты на перевод денег — сколько можно отправить за границу в 2025 году

Человек со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину за границу выехали многие наши граждане. Поэтому вопрос перевода средств из Украины за границу является актуальным.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что должны знать граждане, которые планируют переводить средства со своей карты в Украине на карту родственнику или знакомому в другой стране.

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Лимиты на переводы за границу

До 1 апреля 2025 года существовал ежемесячный лимит в 150 тыс. гривен в месяц на денежные переводы с карты на карту (P2P) для физлиц. По состоянию на сейчас эти ограничения Национальный банк Украины (НБУ) отменил.

Впрочем, украинские банки придерживаются лимитов, которые зависят от рискованности клиента и наличия подтвержденных источников доходов. При этом ограничения не действуют:

на переводы между собственными счетами клиента в одном банке;

для клиентов, которые подтвердили происхождение доходов. Они могут выполнять переводы в пределах подтвержденного дохода;

для волонтеров с официальной регистрацией.

Перед тем, как выполнить денежный перевод, нужно:

обратиться в свой банк и уточнить актуальные лимиты и другие условия;

собрать документы для подтверждения источника доходов. Это позволит увеличить лимиты;

учитывать возможные комиссии и сроки зачисления средств при выборе способа перевода.

Для перевода денег человеку, который находится за границей, можно воспользоваться:

SWIFT-переводами — если речь о крупных суммах или деловых операциях;

P2P-переводами — быстрый способ перевода средств с карты на карту.

Выполнить финансовую операцию можно через онлай-сервисы, например PayPal или Wise.

Напомним, недавно в Национальном банке Украины (НБУ) спрогнозировали девальвацию гривны. Это процесс будет происходить в течение следующих лет.

Еще мы рассказывали, что в Украине хотят отказаться от американского доллара. Базовой валютой взамен станет евро.