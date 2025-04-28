Якщо переказувати гроші між своїми картками — якими будуть ліміти

Купюри по 500 грн в руці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Громадяни України у 2025 році можуть без перешкод переказувати кошти з одного свого банківського рахунку на інший. Обмеження на перекази, які діяли раніше, наразі не є актуальними.

Про це пише видання 24tv.ua.

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Зазначається, що зараз для українців не існує обмежень для того, щоби переказати кошти, наприклад, із зарплатної картки на ощадну. Варто пам'ятати лише про ліміти, які банківські установи запровадили в рамках Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг.

З 1 лютого 2025 року для людей, які не змогли підтвердити доходи, діяли такі обмеження на перекази:

якщо в клієнта був високий рівень ризику — до 50 тис. гривень на місяць.

для клієнтів з середнім та низьким рівнем ризику — до 150 тис. гривень на місяць.

Але з 1 квітня один із лімітів скасували. Тож тепер переказувати "з картки на картку" можна понад 150 тис. гривень щомісяця.

Що ще варто знати

У Національному банку України планують зробити грошові перекази більш прозорим. Задля цього регулятор пропонує банкам, аби ті попереджали своїх клієнтів про кінцевих учасників транзакцій. На практиці це означає, що відправники бачитимуть ім’я отримувача або код за ЄДРПОУ до завершення переказу.

Нагадаємо, Нацбанк у квітні 2025 року залишив облікову ставку на рівні 15,5%. В НБУ пояснили, з чим пов'язане це рішення.

Також ми розповідали, що в Україні підробляють гроші. Як свідчать дані НБУ, на 1 млн справжніх гривневих купюр припадає орієнтовно 5,1 фальшивих.