Если переводить деньги между своими картами — какими будут лимиты

Купюры по 500 грн в руке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Граждане Украины в 2025 году могут беспрепятственно переводить средства с одного своего банковского счета на другой. Ограничения на переводы, которые действовали ранее, пока не актуальны.

Об этом пишет издание 24tv.ua.

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Отмечается, что сейчас для украинцев не существует ограничений для того, чтобы перевести средства, например, с зарплатной карты на сберегательную. Стоит помнить только о лимитах, которые банковские учреждения ввели в рамках Меморандума об обеспечении прозрачности рынка платежных услуг.

С 1 февраля 2025 года для людей, которые не смогли подтвердить доходы, действовали следующие ограничения на переводы:

если у клиента был высокий уровень риска — до 50 тыс. гривен в месяц.

для клиентов со средним и низким уровнем риска — до 150 тыс. гривен в месяц.

Но с 1 апреля один из лимитов отменили. И теперь переводить "с карты на карту" можно более 150 тыс. гривен ежемесячно.

Что еще стоит знать

В Национальном банке Украины планируют сделать денежные переводы более прозрачным. Для этого регулятор предлагает банкам, чтобы те предупреждали своих клиентов о конечных участниках транзакций. На практике это означает, что отправители будут видеть имя получателя или код по ЕГРПОУ до завершения перевода.

Напомним, Нацбанк в апреле 2025 года оставил учетную ставку на уровне 15,5%. В НБУ объяснили, с чем связано это решение.

Также мы рассказывали, что в Украине подделывают деньги. Как свидетельствуют данные НБУ, на 1 млн настоящих гривневых купюр приходится ориентировочно 5,1 фальшивых.