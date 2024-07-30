Минфин рассчитывает получить дополнительно 15 млрд долларов на военный 2025 год

Деньги в кошельке. Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство финансов Украины и Международный валютный фонд (МВФ) оценивают дополнительную финансовую потребность от международных партнеров в размере 12-15 млрд долларов. Средства необходимы на военный 2025 год.

Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко, комментируя намерение властей повысить налоги, изданию "РБК-Украина".

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Война в 2025 году и дополнительное финансирование

По словам министра, при подготовке действующей программы с Международным валютным фондом один из основных моментов определял, что активная фаза войны будет продолжаться до середины 2024 года, однако прогноз не реализовался. Учитывая это, Украина нуждается в дополнительном финансировании.

"Сейчас мы постоянно проговариваем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжена в 2025 году, и нам нужно иметь буфер", — пояснил он.

Марченко отметил, что власти будущим повышением налогов дают сигнал международным партнерам, что готовы к сложным решениям и также вносят свой вклад.

"Мы выходим к партнерам и говорим: вот есть дефицит в 500 млрд грн и вот есть решение, как его перекрыть. Но мы также ждем, что на 2025 год вы нам дадите достаточные финансовые заверения, чтобы мы могли профинансировать бюджет", — сообщил министр.

Сейчас, согласно программе МВФ, заверений партнеров недостаточно, чтобы правительство могло подать в Раду сбалансированный государственный бюджет на 2025 год, добавил Марченко.

Как известно, Кабинет Министров намерен повысить налоги в стране. В частности, военный сбор из зарплат украинцев планируют повысить в несколько раз. Власти таким образом хотят получить дополнительно в государственный бюджет 140 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Министерстве финансов рассказали о целесообразности повышения налогов и пересмотра военного сбора в Украине. Известно, кого из украинцев коснутся новшества.

Также мы писали, что украинский бизнес-союз продуктовых технологических компаний-резидентов Дія.City выступил против намерений правительства повысить налоги с доходов компаний и доходов физлиц. Там призвали не принимать соответствующий законопроект №11416, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.