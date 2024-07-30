Мінфін розраховує отримати додатково 15 млрд доларів на воєнний 2025 рік

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Міністерство фінансів України та Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінюють додаткову фінансову потребу від міжнародних партнерів у розмірі 12-15 млрд доларів. Кошти необхідні на воєнний 2025 рік.

Про це розповів очільник Мінфіну Сергій Марченко, коментуючи намір влади підвищити податки, виданню "РБК-Україна".

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Війна у 2025 році та додаткове фінансування

За словами міністра, під час підготовки чинної програми з Міжнародним валютним фондом один з основних моментів визначав, що активна фаза війни триватиме до середини 2024 року, однак прогноз не реалізувався. З огляду на це, Україна потребує додаткового фінансування.

"Зараз ми постійно проговорюємо з нашими партнерами, що нам потрібно додаткове фінансове запевнення, тому що війна буде продовжена у 2025 році і нам потрібно мати буфер", — пояснив він.

Марченко зауважив, що влада майбутнім підвищенням податків дає сигнал міжнародним партнерам, що готова до складних рішень і також робить свій внесок.

"Ми виходимо до партнерів і говоримо: ось є дефіцит у 500 млрд грн і ось є рішення як його перекрити. Але ми також чекаємо, що на 2025 рік ви нам дасте достатні фінансові запевнення, щоб ми могли профінансувати бюджет", — повідомив міністр.

Зараз, згідно з програмою МВФ, запевнень партнерів недостатньо, щоб уряд міг подати в Раду збалансований державний бюджет на 2025 рік, додав Марченко.

Як відомо, Кабінет міністрів має намір підвищити податки в країні. Зокрема, військовий збір із зарплат українців планують підвищити у кілька разів. Влада таким чином хоче отримати додатково до державного бюджету 140 млрд грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у Міністерстві фінансів розповіли про доцільність підвищення податків та перегляду військового збору в Україні. Відомо, кого з українців торкнуться новації.

Також ми писали, що українська бізнес-спілка продуктових технологічних компаній-резидентів Дія.City виступила проти намірів уряду підвищити податки з доходів компаній та доходів фізосіб. Там закликали не ухвалювати відповідний законопроєкт №11416, який вже зареєстровано у Верховній Раді.