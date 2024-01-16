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Передача данных счетчиков без долгов — как не влететь в копейку

16 января 2024 23:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Счета за электричество — как правильно передавать данные счетчиков
Прибор учета. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцам озвучили важную информацию о правильной передаче информации со счетчиков, чтобы не накапливалась задолженность. Речь идет о приборах учета потребления электроэнергии.

Об этом говорится на официальном сайте ДТЭК.

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Как правильно предоставлять показатели со счетчиков

По словам специалистов, предоставление данных приборов учета в энергоснабжающие компании необходимо для того, чтобы можно было сравнить их с объемом оплаты за использованный ресурс. Размер потребленной электроэнергии определяется по расчетному периоду. Как правило, он равен одному месяцу.

Украинцам рекомендуют передавать показатели за два дня до окончания месяца или в 1-3 числа следующего календарного месяца. Однако важно знать, что в случае задержки передачи данных сведения на 1-е число специалисты рассчитают исключительно по среднесуточному объему потребления, что может быть выше и дороже.

Учитывая это, необходимо передавать данные своевременно. Это можно делать следующими способами:

  • в личном кабинете на сайте компании;
  • по телефону в колл-центр по официальным контактам;
  • в чат-ботах: Viber, Telegram и Facebook Messenger.

В компании предупредили, что ошибки могут возникнуть по разным причинам. Речь идет о таких ситуациях:

  • в случае отключения счетчика — электроснабжение прекратилось из-за задолженности или по требованию поставщиков;
  • отсутствие прибора учета — информации о счетчике нет в системе. Это возможно при установке счетчика в новостройке. Данные можно будет внести через несколько дней;
  • неправильное или большое значение потребления — указанный объем потребления больше лимита для учетной записи. Если информация правильная, то нужно сделать фото счетчика и отправить на e-mail;
  • показатели существенно меньше предыдущих — также рекомендуют сделать фото прибора и отправить на указанный e-mail;
  • ошибки при передаче показателей — могут возникать из-за недоступности программного обеспечения. Такое бывает временно, поэтому необходимо передать показатели позже.

Что еще стоит знать

Напомним, потребители могут не платить за доставку природного газа. Для этого нужно подать заявление и коммунальные платежи за доставку больше не будут поступать.

Также писали, что поставщик электроэнергии Yasno обнародовал общую сумму задолженности за электрическую энергию. Известно, кому и когда грозит отключение.

коммунальные услуги
ЖКХ
электроэнергия
долги
счета
счетчики

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