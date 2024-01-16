Счета за электричество — как правильно передавать данные счетчиков

Передача данных счетчиков без долгов — как не влететь в копейку
Украинцам озвучили важную информацию о правильной передаче информации со счетчиков, чтобы не накапливалась задолженность. Речь идет о приборах учета потребления электроэнергии.
Об этом говорится на официальном сайте ДТЭК.
Как правильно предоставлять показатели со счетчиков
По словам специалистов, предоставление данных приборов учета в энергоснабжающие компании необходимо для того, чтобы можно было сравнить их с объемом оплаты за использованный ресурс. Размер потребленной электроэнергии определяется по расчетному периоду. Как правило, он равен одному месяцу.
Украинцам рекомендуют передавать показатели за два дня до окончания месяца или в 1-3 числа следующего календарного месяца. Однако важно знать, что в случае задержки передачи данных сведения на 1-е число специалисты рассчитают исключительно по среднесуточному объему потребления, что может быть выше и дороже.
Учитывая это, необходимо передавать данные своевременно. Это можно делать следующими способами:
- в личном кабинете на сайте компании;
- по телефону в колл-центр по официальным контактам;
- в чат-ботах: Viber, Telegram и Facebook Messenger.
В компании предупредили, что ошибки могут возникнуть по разным причинам. Речь идет о таких ситуациях:
- в случае отключения счетчика — электроснабжение прекратилось из-за задолженности или по требованию поставщиков;
- отсутствие прибора учета — информации о счетчике нет в системе. Это возможно при установке счетчика в новостройке. Данные можно будет внести через несколько дней;
- неправильное или большое значение потребления — указанный объем потребления больше лимита для учетной записи. Если информация правильная, то нужно сделать фото счетчика и отправить на e-mail;
- показатели существенно меньше предыдущих — также рекомендуют сделать фото прибора и отправить на указанный e-mail;
- ошибки при передаче показателей — могут возникать из-за недоступности программного обеспечения. Такое бывает временно, поэтому необходимо передать показатели позже.
Что еще стоит знать
Напомним, потребители могут не платить за доставку природного газа. Для этого нужно подать заявление и коммунальные платежи за доставку больше не будут поступать.
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