Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Передача даних лічильників без боргів — як не влетіти в копійку arrow

Передача даних лічильників без боргів — як не влетіти в копійку

16 січня 2024 23:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Рахунки за електрику — як правильно передавати дані лічильників
Прилад обліку. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українцям озвучили важливу інформацію щодо правильної передачі інформації з лічильників, щоб не накопичувалася заборгованість. Йдеться про прилади обліку споживання електроенергії.

Про це повідомляється на офіційному сайті ДТЕК.

Читайте також:

Як правильно надавати показники з лічильників

За словами фахівців, надання даних приладів обліку в енергопостачальні компанії необхідне для того, щоб можна було порівняти їх з обсягом оплати за використаний ресурс. Розмір спожитої електроенергії визначається за розрахунковим періодом. Як правило, він дорівнює одному місяцю.

Українцям рекомендують передавати показники за два дні до закінчення місяця чи протягом 1-3 чисел наступного календарного місяця. Проте важливо знати, що у разі затримки передачі даних — відомості на 1-е число фахівці розрахують виключно за середньодобовим обсягом споживання, що може бути вищим і дорожчим.

 З огляду на це, необхідно передавати дані вчасно. Це можна робити у такі способи:

  • в особистому кабінеті на сайті компанії;
  • по телефону у кол-центр за офіційними контактами;
  • у чат-ботах: Viber, Telegram та Facebook Messenger.

У компанії застерегли, що помилки можуть виникнути з різних причин. Йдеться про такі ситуації:

  • у разі відключення лічильника — електропостачання припинилось через заборгованість чи на вимогу постачальників;
  • відсутність приладу обліку — інформації про лічильник нема у системі. Таке можливо під час встановлення лічильника у новобудові. Дані можна буде внести через кілька днів;
  • неправильне чи велике значення споживання — зазначений обсяг споживання більший за ліміт для облікового запису. Якщо інформація правильна, то треба зробити фото лічильника та надіслати на e-mail;
  • показники суттєво менші за попередні — також рекомендують зробити фото приладу та надіслати на вказаний e-mail;
  • помилки під час передачі показників можуть виникати через недоступність програмного забезпечення. Таке буває тимчасово, тому необхідно передати показники згодом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, споживачі можуть не платити за доставку природного газу. Для цього потрібно подати заяву і комунальні платіжки за доставку більше не надходитимуть.

Також ми писали, що постачальник електроенергії Yasno оприлюднив загальну суму заборгованості за електричну енергію. Також відомо, кому і коли загрожують відключення.

комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
борги
рахунки
лічильники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

Актуальне по темі