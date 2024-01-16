Рахунки за електрику — як правильно передавати дані лічильників

Прилад обліку. Фото: Unplush

Українцям озвучили важливу інформацію щодо правильної передачі інформації з лічильників, щоб не накопичувалася заборгованість. Йдеться про прилади обліку споживання електроенергії.

Про це повідомляється на офіційному сайті ДТЕК.

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Як правильно надавати показники з лічильників

За словами фахівців, надання даних приладів обліку в енергопостачальні компанії необхідне для того, щоб можна було порівняти їх з обсягом оплати за використаний ресурс. Розмір спожитої електроенергії визначається за розрахунковим періодом. Як правило, він дорівнює одному місяцю.

Українцям рекомендують передавати показники за два дні до закінчення місяця чи протягом 1-3 чисел наступного календарного місяця. Проте важливо знати, що у разі затримки передачі даних — відомості на 1-е число фахівці розрахують виключно за середньодобовим обсягом споживання, що може бути вищим і дорожчим.

З огляду на це, необхідно передавати дані вчасно. Це можна робити у такі способи:

в особистому кабінеті на сайті компанії;

по телефону у кол-центр за офіційними контактами;

у чат-ботах: Viber, Telegram та Facebook Messenger.

У компанії застерегли, що помилки можуть виникнути з різних причин. Йдеться про такі ситуації:

у разі відключення лічильника — електропостачання припинилось через заборгованість чи на вимогу постачальників;

відсутність приладу обліку — інформації про лічильник нема у системі. Таке можливо під час встановлення лічильника у новобудові. Дані можна буде внести через кілька днів;

неправильне чи велике значення споживання — зазначений обсяг споживання більший за ліміт для облікового запису. Якщо інформація правильна, то треба зробити фото лічильника та надіслати на e-mail;

показники суттєво менші за попередні — також рекомендують зробити фото приладу та надіслати на вказаний e-mail;

помилки під час передачі показників можуть виникати через недоступність програмного забезпечення. Таке буває тимчасово, тому необхідно передати показники згодом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, споживачі можуть не платити за доставку природного газу. Для цього потрібно подати заяву і комунальні платіжки за доставку більше не надходитимуть.

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