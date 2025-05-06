Пенсии в Украине — что происходит с выплатами людей, пропавших без вести

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объяснил, что происходит с начислением пенсии человеку, который пропал без вести. Также уточнили, с какого момента лицу устанавливают соответствующий статус.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Ситуация с пропавшими без вести в Украине

Во время войны в Украине некоторых граждан начали считать пропавшими без вести. Как правило, таких лиц объявляют в розыск. Уже два года в стране действует Единый реестр пропавших без вести, куда вносят все случаи исчезновения граждан. По состоянию на конец апреля 2025 года в Украине насчитывалось пропавшими без вести более 60 тысяч человек.

Там содержится информация:

о пропавших военных;

о гражданских;

лицах без гражданства;

иностранцах, которые легально находились в Украине.

о неидентифицированных телах.

Фамилии граждан, которым предоставили статус пропавших без вести, находятся в официальном реестре до тех пор, пока не поступит какая-либо информация о лице, в частности, пока не будут освобождены из плена или не появится юридически подтвержденные данные по идентификации тела.

Согласно закону "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", лицом, пропавшим без вести, считается то, относительно которого в течение определенного времени не было информации о местонахождении.

Что происходит с пенсиями пропавших без вести

Как отметили в ПФУ, согласно правилам, гражданину предоставляют статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, с момента появления о нем данных, с соответствующим заявлением о факте исчезновения, в Едином реестре лиц, пропавших без вести.

Органы Пенсионного фонда приостанавливают выплату пенсий после установления статуса лица, пропавшего без вести. Выплату могут возобновить исключительно после личного обращения таких граждан в ПФУ.

"После установления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, выплата пенсии приостанавливается. Выплата пенсии возобновляется после личного обращения такого лица в органы Пенсионного фонда Украины", — сообщили в фонде.

Согласно ст. 47 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсию выплачивают гражданам по месту фактического проживания в пределах страны.

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