Пенсії в Україні — ПФУ дав важливу інформацію про заробітну плату

Жінка та чоловік за комп'ютером. Фото: Freepik

Українці, які готуються до виходу на заслужений відпочинок, повинні знати особливості обчислення заробітної плати для призначення пенсії за віком. Відомо, які періоду доходу братимуть до уваги, та формулу для розрахунку майбутньої виплати.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Зарплати для обчислення пенсій українців

Як пояснюють у ПФУ, під час визначення розміру майбутньої пенсії громадян враховують заробітну плату (дохід) за весь час страхового стажу, починаючи з липня 2000 року.

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Також у разі бажання людини та за наявності довідки про зарплату за первинними документами або, якщо стаж з 1 липня 2000 року перевищує 60 місяців, для обрахунку пенсійної виплати також можуть врахувати зарплату за будь-які 60 місяців стажу поспіль по 30 червня 2000 року, незважаючи на перерви. Це передбачено ст. 40 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Зарплату за період стажу до 1 липня 2000 року враховують для визначення розміру пенсії на основі документів про нарахований дохід, виданих в рамках законодавства, за умови підтвердження довідки про зарплату первинними документами, а за період стажу з 1 липня 2000 року — за інформацією з системи персоніфікованого обліку.

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У випадку відсутності відомостей за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового держсоціального страхування, необхідних для призначення пенсії військовим (крім строкової служби), правоохоронцям, особам рядового і начальницького складу, зарплату обчислюватимуть на основі наявності довідки про суми грошового забезпечення та оплату страхових внесків.

У разі, якщо розмір страхових внесків, сплачений виходячи з розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, коли був отриманий дохід, до зарплатні для обчислення пенсії врахують розмір "мінімалки".

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Формула для розрахунку пенсії

Для того, щоб вирахувати майбутній розмір пенсії, необхідно скористатись спеціальною формулою, перемноживши три показники.

Фахівці ПФУ розраховують розмір пенсій за віком за такою формулою: множать середню зарплату по країні за три попередні роки, індивідуальний коефіцієнт зарплати та коефіцієнт страхового стажу:

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Сума пенсії = СЗП × ІКЗ × КС.

СЗП — середня заробітна плата в країні;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати;

КС — коефіцієнт стажу (один рік стажу = 1%).

Зокрема, щоб визначити свій коефіцієнт стажу, необхідно загальну кількість років стажу помножити на 0,01.

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