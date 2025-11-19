Пенсии в Украине — какие выплаты получают те, кто не имел официальной работы

Женщина старшего возраста. Фото: Freepik

Украинское законодательство не предусматривает предоставления гражданам, которые не работали официально и не приобрели достаточного страхового стажа, права выхода на залуженный отдых по возрасту. Несмотря на это, можно рассчитывать на минимально возможную финансовую гарантию от государства.

О том, сколько могут получать украинцы без стажа, говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Что нужно знать тем, кто не имел официальной работы

Правила по оформлению пенсии по возрасту прописаны в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно им, для того, чтобы иметь право на выплаты, необходимо накопить минимально 15 лет страхового стажа.

Речь идет о периоде, когда работник подлежал обязательному государственному пенсионному страхованию, а также во время него осуществлялись взносы в Пенсионный фонд. Как правило, стаж подтверждается трудовой книжкой, или справками с места работы или учебы, информацией из архивов.

В зависимости от этого показателя у граждан возникает возможность выхода на отдых в определенном возрасте. А именно:

в 65 лет — от 15 лет и до 22 лет стажа.

в 63 года — от 22 до 32 лет стажа;

60 лет — не менее 32 лет стажа.

Если у гражданина до 65 лет не насобиралось минимального количества стажа в количестве 15 лет, то пенсию по возрасту не назначат. Однако, это не означает, что человек будет полностью лишен выплат в преклонном возрасте. При таких условиях выплачивают социальную помощь.

Как рассчитывается социальная помощь

Таким образом, граждане, которые не работали ни одного дня официально, смогут оформить социальную помощь. Выплаты назначают после достижения 65 лет.

Размер помощи зависит от объема страхового стажа и зарплаты, с которой уплачивались взносы. Она имеет свой порядок расчета. Речь идет о разнице между такими показателями:

среднемесячным общим доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев;

размером прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2025 году — 2 361 грн).

Максимальная сумма имеет ограничение на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в этом году — 3 028 грн).

Размер выплат пересматривают каждые полгода в зависимости от изменений в доходах и имущественном состоянии семьи. Для того, чтобы получать соцпомощь, необходимо обратиться в Пенсионный фонд, предоставив:

паспорт;

идентификационный код;

декларацию о доходах за последние шесть месяцев;

справку из ПФУ об отсутствии нужного количества стажа.

В частности, на веб-портале Пенсионного фонда можно самостоятельно проверить свои личные данные:

информацию о количестве стажа;

суммах взносов и заработной плате;

Также доступен на сайте пенсионный калькулятор для расчета будущих выплат.

