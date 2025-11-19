Пенсії в Україні — які виплати отримують ті, хто не мав офіційної роботи

Жінка старшого віку. Фото: Freepik

Українське законодавство не передбачає надання громадянам, які не працювали офіційно та не набули достатнього страхового стажу, права виходу на залужений відпочинок за віком. Попри це, можна розраховувати на мінімально можливу фінансову гарантію від держави.

Про те, скільки можуть отримувати українці без стажу, йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Що треба знати тим, хто не мав офіційної роботи

Правила щодо оформлення пенсії за віком прописані у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Згідно з ними, для того, щоб мати право на виплати, необхідно накопичити мінімально 15 років страхового стажу.

Йдеться про період, коли працівник підлягав обов’язковому державному пенсійному страхуванню, а також під час нього здійснювалися внески у Пенсійний фонд. Як правило, стаж підтверджується трудовою книжкою, або довідками з місця роботи чи навчання, інформацією з архівів.

Залежно від цього показника у громадян виникає можливість виходу на відпочинок у певний вік. А саме:

у 65 років — від 15 років і до 22 років стажу.

у 63 роки — від 22 до 32 років стажу;

60 років — щонайменше 32 років стажу.

Якщо у громадянина до 65 років не назбиралось мінімальної кількості стажу у 15 років, то пенсію за віком не призначать. Однак, це не означає, що людина буде повністю позбавлена виплат у похилому віці. За таких умов виплачують соціальну допомогу.

Як розраховується соціальна допомога

Таким чином, громадяни, які не працювали жодного дня офіційно, зможуть оформити соціальну допомогу. Виплати призначають після досягнення 65 років.

Розмір допомоги залежить від обсягу страхового стажу та зарплати, з якої сплачувалися внески. Вона має свій порядок розрахунку. Йдеться про різницю між такими показниками:

середньомісячним загальним доходом родини на одну особу за останні шість місяців;

розміром прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році — 2 361 грн).

Максимальна сума має обмеження на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (цього року — 3 028 грн).

Розмір виплат переглядають кожні пів року залежно від змін у доходах та майновому стані родини. Для того, щоб отримувати соцдопомогу, необхідно звернутися до Пенсійного фонду, надавши:

паспорт;

ідентифікаційний код;

декларацію про доходи за останні шість місяців;

довідку з ПФУ про відсутність потрібної кількості стажу.

Зокрема, на вебпорталі Пенсійного фонду можна самостійно перевірити свої особисті дані:

інформацію про кількість стажу;

суми внесків і заробітну плату;

Також доступний на сайті пенсійний калькулятор для розрахунку майбутніх виплат.

