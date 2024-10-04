Пенсии в Украине — какие размеры выплат по инвалидности будут в октябре 2024 года

Гривневые купюры. Фото: Unsplush

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, на какие пенсии могут претендовать лица с инвалидностью в октябре 2024 года. Речь идет о минимальных размерах выплат.

Об этом сообщили в пресс-службе одного из органов ПФУ.

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В фонде отметили, что размер пенсионных выплат по инвалидности в солидарной системе был утвержден в начале 2024 года.

Соответствующий вопрос регулирует закон от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (ст. 30 - 35). В документе утверждены условия назначения и размеры пенсий.

Их назначают гражданам с инвалидностью при наличии страхового стажа от одного до 15 лет. При этом продолжительность стажа зависит от возраста, когда человеку была установлена инвалидность.

В зависимости от степени утраты трудоспособности определяют три группы инвалидности, каждой из которых предусмотрены отдельные размеры выплат.

Так, суммы выплаты по инвалидности исчисляют в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту:

для лиц с инвалидностью первой группы — 100% пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью второй группы — 90% пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью третьей группы — 50% пенсии по возрасту.

К стажу для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляют размер пенсионной выплаты по инвалидности, кроме приобретенного стажа относят период с даты установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

В октябре 2024 года минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности не изменятся. И будут составлять:

для лиц с инвалидностью первой группы — 2,76 тыс. грн;

для неработающих лиц с инвалидностью второй и третьей групп — 2,52 тыс. грн;

для работающих лиц с инвалидностью второй и третьей групп — 2,093 тыс. грн.

Особенности назначения пенсий

Пенсию по инвалидности назначают с даты установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии было подано не позднее трех месяцев с даты установления группы инвалидности.

В случае, если заявление на назначение выплаты подается позже, то пенсию назначают с даты обращения.

"Пенсия по инвалидности назначается гражданам, которым установлена ​​инвалидность. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы", — сообщили в ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2025 году власти намерены заморозить минимальную пенсию на уровне 2024 года. То есть повышения пенсионных выплат, как было в этом году, ожидать не стоит, однако обещают провести индексацию пенсий.

Также мы писали, что в октябре 2024 года пенсионные выплаты увеличатся у пенсионеров, имеющих право на возрастную надбавку. Кроме того, некоторые категории пенсионеров также получат денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.