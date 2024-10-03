Пенсії в Україні — чи будуть зміни та хто отримає 23 тис. грн у 2025 році

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

У 2025 році влада має намір заморозити мінімальну пенсію на рівні 2024 року. Тобто підвищення пенсійних виплат, як було цьогоріч, очікувати не варто, проте обіцяють провести індексацію пенсій.

Про те, які будуть виплати громадянам літнього віку, розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін.

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Які будуть зміни у розмірі пенсій у 2025 році

Відповідно до попереднього проєкту бюджету на 2025 рік, затвердженого урядом, розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати не зміняться.

Заморожені показники також вплинуть і на деякі види пенсійних виплат та доплат, які прив'язані до прожиткового мінімуму та заробітної плати. Зокрема, не підвищиться державна соцдопомога з інвалідності, адже розмір залежить від рівня прожиткового мінімуму.

За словами експерта, індексація наступного року, ймовірно, буде меншою, ніж прогнозує уряд. Реальне підвищення пенсій становитиме не більше 13%. Аналогічна ситуація була 2024-го, коли обіцяли підвищити виплати у середньому на 13%, проте фактичне зростання становило 8%.

Хто з українців отримає 23 тис. грн

Таким чином, у 2025 році мінімальна та максимальна пенсії в країні залишаться на рівні цього року. Як відомо, на початку поточного року влада переглянула розмір прожиткового мінімуму для різних груп населення, тому ця виплата зросла. Так, згідно з даними держбюджету, цьогоріч прожитковий мінімум дорівнює 2,92 тис. грн, а для осіб, які втратили працездатність — 2,361 тис. грн (на 268 грн).

Через це розмір мінімальної пенсії зріс з 2,093 тис. до 2,361 тис. грн, а максимальної — з 20,93 тис. до 23,61 тис. грн. Тобто сума максимальної підвищилась на 2,68 тис. грн.

Таким чином, наступного року максимально громадяни зможуть отримати 23,61 тис. грн. Проте на таку пенсію мають право не всі. Йдеться про такі категорії:

державні службовці;

працівники місцевого самоврядування;

народні депутати;

науковці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні громадяни та компанії мають можливість долучитися до фінансування пенсійних виплат, роблячи благодійні пожертви. При цьому така змога є як для тих, хто мешкає в країні, так і за кордоном.

Також ми писали, що у жовтні 2024 року самотнім пенсіонерам, які потребують стороннього догляду, доступна доплата у майже 1 тис. грн. Її можуть оформити тільки деякі категорії громадян.