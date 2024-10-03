Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсії у 2025 році — хто з українців отримає 23 тис. грн arrow

Пенсії у 2025 році — хто з українців отримає 23 тис. грн

3 жовтня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — чи будуть зміни та хто отримає 23 тис. грн у 2025 році
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

У 2025 році влада має намір заморозити мінімальну пенсію на рівні 2024 року. Тобто підвищення пенсійних виплат, як було цьогоріч, очікувати не варто, проте обіцяють провести індексацію пенсій.

Про те, які будуть виплати громадянам літнього віку, розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін.

Читайте також:

Які будуть зміни у розмірі пенсій у 2025 році

Відповідно до попереднього проєкту бюджету на 2025 рік, затвердженого урядом, розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати не зміняться.

Заморожені показники також вплинуть і на деякі види пенсійних виплат та доплат, які прив'язані до прожиткового мінімуму та заробітної плати. Зокрема, не підвищиться державна соцдопомога з інвалідності, адже розмір залежить від рівня прожиткового мінімуму.

За словами експерта, індексація наступного року, ймовірно, буде меншою, ніж прогнозує уряд. Реальне підвищення пенсій становитиме не більше 13%. Аналогічна ситуація була 2024-го, коли обіцяли підвищити виплати у середньому на 13%, проте фактичне зростання становило 8%.

Хто з українців отримає 23 тис. грн

Таким чином, у 2025 році мінімальна та максимальна пенсії в країні залишаться на рівні цього року. Як відомо, на початку поточного року влада переглянула розмір прожиткового мінімуму для різних груп населення, тому ця виплата зросла. Так, згідно з даними держбюджету, цьогоріч прожитковий мінімум дорівнює 2,92 тис. грн, а для осіб, які втратили працездатність — 2,361 тис. грн (на 268 грн).

Через це розмір мінімальної пенсії зріс з 2,093 тис. до 2,361 тис. грн, а максимальної — з 20,93 тис. до 23,61 тис. грн. Тобто сума максимальної підвищилась на 2,68 тис. грн.

Таким чином, наступного року максимально громадяни зможуть отримати 23,61 тис. грн. Проте на таку пенсію мають право не всі. Йдеться про такі категорії:

  • державні службовці;
  • працівники місцевого самоврядування;
  • народні депутати;
  • науковці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні громадяни та компанії мають можливість долучитися до фінансування пенсійних виплат, роблячи благодійні пожертви. При цьому така змога є як для тих, хто мешкає в країні, так і за кордоном.

Також ми писали, що у жовтні 2024 року самотнім пенсіонерам, які потребують стороннього догляду, доступна доплата у майже 1 тис. грн. Її можуть оформити тільки деякі категорії громадян.

виплати пенсії гроші соцвиплати збільшення пенсії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:03 Що означає, коли коти лягають на хворе місце — пояснення

07:01 Авто у лізинг — клієнти ПриватБанку мають великі проблеми з програмою

06:50 Курс валют стабілізувався — де найвигідніше купити долар, євро та злотий

06:40 Ціни за 1 кг чормету у жовтні — скільки коштує брухт в Україні

06:30 В Україні зростають ціни на соняшник — скільки коштує тонна зерна у жовтні

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:30 ВЛК військовозобов'язаних — які три документи вони мають отримати

06:19 В ООН розповіли, в якій галузі Україна є одним із лідерів світу

06:10 Пенсії у 2025 році — хто з українців отримає 23 тис. грн

06:03 Мовознавці пояснили, як буде українською словосполучення "в першу чергу"

06:01 Клієнти Ощадбанку скаржаться на обмеження із закриття та обміну карток

07:03 Що означає, коли коти лягають на хворе місце — пояснення

07:01 Авто у лізинг — клієнти ПриватБанку мають великі проблеми з програмою

06:50 Курс валют стабілізувався — де найвигідніше купити долар, євро та злотий

06:40 Ціни за 1 кг чормету у жовтні — скільки коштує брухт в Україні

06:30 В Україні зростають ціни на соняшник — скільки коштує тонна зерна у жовтні

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:30 ВЛК військовозобов'язаних — які три документи вони мають отримати

06:19 В ООН розповіли, в якій галузі Україна є одним із лідерів світу

06:10 Пенсії у 2025 році — хто з українців отримає 23 тис. грн

06:03 Мовознавці пояснили, як буде українською словосполучення "в першу чергу"

06:01 Клієнти Ощадбанку скаржаться на обмеження із закриття та обміну карток

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила