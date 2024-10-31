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Пенсии с 1 ноября — кто из украинцев получит повышенные выплаты

31 октября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кому начислят повышение, а кто потеряет выплаты с 1 ноября
Пожилая женщина. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В ноябре 2024 года украинские пенсионеры получат большие выплаты за счет назначения возрастных надбавок и пособий от ВПП ООН. В то же время, часть граждан будет лишена пенсий.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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У кого вырастут пенсии за счет доплат с 1 ноября

В следующем месяце пенсионные выплаты вырастут у тех пенсионеров, которым за месяц исполнится 70, 75 или 80 лет. Суммы для каждой возрастной категории разные. Главным условием является то, чтобы пенсия не превышала 10,34 тыс. грн.

Такие доплаты для разных возрастов следующие:

  • для граждан, которым исполнилось 70 лет, и до 75-летнего возраста — в сумме до 300 грн;
  • для лиц, которым исполнилось 75 лет, до 80-летнего возраста — в сумме до 456 грн;
  • для граждан, которым исполнилось 80 лет и выше, — на сумму до 570 грн.

Кому предоставит денежную помощь ВПП ООН

Также пенсии в ноябре вырастут у тех пенсионеров, которые будут подпадать под условия предоставления выплат Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН).

Программа дополнительной помощи от ВПП ООН предусмотрена для пенсионеров, проживающих на опасных территориях и имеющих низкие пенсии. Она будет действовать до конца 2024 года.

Размер доплаты будет равен сумме, составляющей разницу между 3,25 тыс. грн и размером пенсии, которую гражданин получает.

Дополнительную денежную помощь оказывают по следующим правилам:

  • если пенсия меньше 3250 грн;
  • если граждане проживают на территориях активных/возможных боевых действий;
  • не получали после 1.03.2023 пособия от международных организаций или выплат для ВПЛ.

Кто не получит выплаты из пенсионеров в ноябре

Также в стране действует требование о необходимости прохождения идентификации пенсионеров, если до сих пор гражданин этого не сделал, то выплаты в ноябре будут прекращены до подтверждения своей личности в банке.

То есть деньги таких пенсионеров будут накапливаться на расчетном счете, а после прохождения идентификации — пенсию снова перечислят на счет пенсионера с месяца, когда была прекращена выплата.

Речь идет о пенсионерах, получивших статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года.

Что еще стоит знать

Напомним, Комитет Верховной Рады Украины по бюджету предлагает отменить определенные выплаты. Речь идет о доплате пенсионерам-чернобыльцам, проживающим в зоне отселения и не работающим.

Также мы писали, что в ноябре некоторые украинцы рискуют остаться без пенсии из-за необходимости обязательной идентификации. Это требование подтверждения права на получение выплат.

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