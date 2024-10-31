Пенсії в Україні — кому нарахують підвищення, а хто втратить виплати з 1 листопада

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

У листопаді 2024 року українські пенсіонери отримають більші виплати за рахунок призначення вікових надбавок та допомоги від ВПП ООН. Водночас, частина громадян буде позбавлена пенсій.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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У кого зростуть пенсії за рахунок доплат з 1 листопада

З наступного місяця пенсійні виплати зростуть у тих пенсіонерів, яким упродовж місяця виповниться 70, 75 чи 80 років. Суми для кожної вікової категорії різні. Головною умовою є те, щоб пенсія не перевищувала 10,34 тис. грн.

Такі доплати для різних вікових груп наступні:

для громадян, яким виповнилося 70 років, і до 75-річного віку — у сумі до 300 грн;

для осіб, яким виповнилося 75 років, до 80-річного віку — у сумі до 456 грн;

для громадян, яким виповнилося 80 років і вище, — у сумі до 570 грн.

Кому надасть грошову допомогу ВПП ООН

Також пенсії в листопаді зростуть у тих пенсіонерів, які підпадатимуть під умови надання виплат від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН).

Програма додаткової допомоги від ВПП ООН передбачена для пенсіонерів, які мешкають на небезпечних територіях і мають низькі пенсії. Вона діятиме до кінця 2024 року.

Розмір доплати дорівнюватиме сумі, що становить різницю між 3,25 тис. грн та розміром пенсії, яку громадянин отримує.

Додаткову грошову допомогу надають за такими правилами:

якщо пенсія менша за 3250 грн;

якщо громадян проживає на територіях активних/можливих бойових дій;

не отримували після 1.03.2023 року допомоги від міжнародних організацій чи виплат для ВПО.

Хто з пенсіонерів не отримає виплат у листопаді

Також в країні діє вимога що необхідності проходження ідентифікації пенсіонерів, якщо досі громадянин цього не зробив, то виплати у листопаді будуть припинені до підтвердження своєї особи у банку.

Тобто гроші таких пенсіонерів будуть накопичуватися на розрахунковому рахунку, а після проходження ідентифікації — пенсію знову перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, коли була припинена виплати.

Йдеться про пенсіонерів, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету пропонує скасувати певні виплати. Йдеться про доплату пенсіонерам-чорнобильцям, які проживають у зоні відселення та не працюють.

Також ми писали, що в листопаді деякі українці ризикують залишитися без пенсії через необхідність обов’язкової ідентифікації. Це вимога для підтвердження права на отримання виплат.