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Деяким чорнобильцям планують скасувати пенсії

30 жовтня 2024 13:50
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Чорнобильська пенсія в Україні — в Раді пояснили, чому деякі виплати можуть скасувати
Гаманець в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету пропонує скасувати певні виплати. Йдеться про доплату пенсіонерам-чорнобильцям, які проживають у зоні відселення та не працюють.

Про це заявила очільниця комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа у Facebook.

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Кому можуть скасувати пенсії

Комітет Верховної Ради з питань бюджету пропонує виплачувати пенсії лише особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживали у зоні відчуження з 1986 до 1993 року. Це стосується доплат пенсіонерам у зоні відселення, які не працюють.

"Так звана "чорнобильська пенсія"/доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік ", — зазначила урядовиця.

Вона пояснила, що ціна питання виплати пенсій новим "поселенцям" - близько 15 млрд грн.

"Очікуємо розгляд в залі найближчими днями", — додала Підласа.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в листопаді деякі українці ризикують залишитися без пенсії через необхідність обов’язкової ідентифікації. Це вимога для підтвердження права на отримання виплат.

Ми також писали, що українська влада має намір встановити однаковий підхід до пенсійного забезпечення всіх громадян, незалежно від професії, після скандалу з масовим отриманням працівниками прокуратури груп інвалідності. У зв'язку з цим прокурорів змусять повернути надміру нараховані пенсії.

виплати Роксолана Підласа пенсіонери Чорнобильська АЕС пенсії

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