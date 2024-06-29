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Пенсии с 1 июля — кто не получит выплаты, а кому заплатят больше

29 июня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в июле — кому не дадут денег, а кто получит больше
Пожилая женщина в парке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В июле пенсионеры-переселенцы могут не получить свои законные выплаты из-за игнорирования требования власти пройти идентификацию в банке. Возобновить начисление пенсии можно при определенных условиях.

Об этом сообщает "Канал 24".

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Кто не получит пенсии в июле

По правилам, подтвердить свое лицо (пройти идентификацию) должны все пожилые люди, которые получили статус переселенца до 24 февраля 2022 года.

Поскольку очень многие пенсионеры не выполнили это требование, срок прохождения этой процедуры продлили и максимально упростили. Это нужно было сделать до конца марта.

Таким образом, если гражданин не смог по каким-либо причинам пройти идентификацию, это возможно будет сделать в следующем месяце. Выплаты не просто возобновят, но и вернут задолженность за тот период, когда деньги не начислялись на банковскую карту.

"Если лицо не проходило идентификацию, его выплаты замораживают до выяснения обстоятельств. То есть пенсия начисляется, но не передается на счет пенсионера", — объясняет издание.

Как вернуть выплаты пенсионерам

Гражданин может пройти идентификацию наиболее удобным способом. Доступны следующие варианты:

  • обратившись в отделение Пенсионного фонда;
  • через личное обращение в Ощадбанк;
  • через сайт Пенсионного фонда;
  • если человек за границей, то в дипломатическом учреждении (идентификацию проведет уполномоченное лицо);
  • путем видеоконференции (по предварительному согласованию).

Как только человек пройдет идентификацию, выплаты возобновят в автоматическом режиме. Средства будут начислены после того, как Пенсионный фонд получит данные о подтверждении установления личности пенсионера.

Кто получит больше в июле

По законодательству, в июле могут доплатить суммы "по возрасту" всем пенсионерам, старше 70 лет. При этом уровень выплаты будет выше, если человеку больше лет. А именно:

  •  в возрасте от 70 до 75 лет — начислят дополнительно 300 гривен сверху;
  •  если от 75 до 80 лет — доплатят на 456 гривен больше;
  •  в случае достижения 80 лет и выше — размер надбавки будет самой большой — 570 гривен.

Доплаты по возрасту к пенсиям состоятся автоматически, без дополнительного обращения в ПФУ. Важное условие — пенсия не должна превышать 10,34 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, ПФУ завершило финансирование пенсионных выплат за июнь 2024 года. Для этого было выделено 62,3 миллиарда гривен.

Также сообщалось, что в Украине часто пенсионеры, работавшие очень долгое время, в итоге получают мизерные пенсионные выплаты. Эксперты объяснили, почему длительный страховой стаж не гарантирует заоблачные выплаты в будущем.

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