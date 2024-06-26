Виплати пенсій за червень зросли — яким було фінансування минулого місяця

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) завершив фінансування пенсійних виплат за червень 2024 року. Для цього було виділено 62,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Сума, виділена на пенсійні виплати у червні, перевищує фінансування в травні та квітні. Цього місяця на пенсії пішло 62,3 млрд грн, а у травні та квітні — 60,9 і 60,5 мільярда гривень відповідно.

Джерело: ПФУ

Що ще треба знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів в межах країни через Укрпошту. Відомо, яким чином відтепер будуть здійснюватись виплати пенсій.

Ми також писали, що в Україні часто пенсіонери, які працювали дуже довгий час, у підсумку отримують мізерні пенсійні виплати. Експерти пояснили, чому тривалий страховий стаж не гарантує захмарних виплат у майбутньому.