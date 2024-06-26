Виплати пенсій за червень зросли — яким було фінансування минулого місяця

ПФУ збільшив фінансуванння пенсій за червень
Пенсійний фонд України (ПФУ) завершив фінансування пенсійних виплат за червень 2024 року. Для цього було виділено 62,3 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Фінансування пенсій збільшилось
Сума, виділена на пенсійні виплати у червні, перевищує фінансування в травні та квітні. Цього місяця на пенсії пішло 62,3 млрд грн, а у травні та квітні — 60,9 і 60,5 мільярда гривень відповідно.
Що ще треба знати
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів в межах країни через Укрпошту. Відомо, яким чином відтепер будуть здійснюватись виплати пенсій.
Ми також писали, що в Україні часто пенсіонери, які працювали дуже довгий час, у підсумку отримують мізерні пенсійні виплати. Експерти пояснили, чому тривалий страховий стаж не гарантує захмарних виплат у майбутньому.
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