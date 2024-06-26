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ПФУ збільшив фінансуванння пенсій за червень

26 червня 2024 10:36
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Ірина Шпак
редактор
Виплати пенсій за червень зросли — яким було фінансування минулого місяця
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Пенсійний фонд України (ПФУ) завершив фінансування пенсійних виплат за червень 2024 року. Для цього було виділено 62,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Фінансування пенсій збільшилось

Сума, виділена на пенсійні виплати у червні, перевищує фінансування в травні та квітні. Цього місяця на пенсії пішло 62,3 млрд грн, а у травні та квітні — 60,9 і 60,5 мільярда гривень відповідно.

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Джерело: ПФУ

Що ще треба знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів в межах країни через Укрпошту. Відомо, яким чином відтепер будуть здійснюватись виплати пенсій.

Ми також писали, що в Україні часто пенсіонери, які працювали дуже довгий час, у підсумку отримують мізерні пенсійні виплати. Експерти пояснили, чому тривалий страховий стаж не гарантує захмарних виплат у майбутньому.

виплати
пенсії
ПФУ
гроші

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