Перерасчет пенсии с 1 июня — как изменились выплаты

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 июня в Украине перечислили пенсии украинцам, которые продолжают работать и за время работы накопили дополнительно 24 месяца стажа. То есть, если вы продолжили работу после назначения пенсии, ваш стаж ежемесячно увеличивается. Через два года вашу пенсию должны пересчитать, учитывая новый, увеличенный стаж.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

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Как происходит перерасчет пенсии

Важно отметить, что 24 месяца дополнительного стажа должны быть накоплены до апреля. Пенсионный фонд Украины не сообщает, сколько пенсионеров получат надбавку к пенсии. Однако известно, что в Украине работают 2,7 миллиона пенсионеров, и только часть из них уже имеет 24 месяца дополнительного стажа.

Интересная особенность пересчета состоит в том, что его производят задним числом. То есть пенсию повышают с апреля, но выплаты по новым расчетам начинаются только с июня. Это обусловлено задержкой в поступлении статистических данных: Пенсионный фонд Украины получает данные за апрель только в конце мая.

Как изменятся пенсии в июне

В июне пенсионеры получат уже повышенную пенсию, а также компенсацию за апрель и май. К примеру, если у вас было 35 лет стажа и расчетный размер пенсии составлял 7 тыс. грн, то после повышения она составит 7,4 тыс. грн. Кроме того, вы получите дополнительно 800 грн за апрель и май. Если ваша пенсия с 35 годами стажа составляет 10 тыс. грн, то после повышения она увеличится до 10 тыс. 571 грн, и еще 1 142 грн вы получите за апрель и май.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июня 2024 года некоторые украинцы получат больший размер пенсии, а части граждан окажут финансовую помощь от ООН. Некоторые украинцы останутся без выплат.

Мы также писали, что украинским гражданам, которым не хватает страхового стажа для получения будущей пенсии, его можно купить. В 2024 году это можно делать в онлайн-режиме, а размер минимального взноса изменился.