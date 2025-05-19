Право на военные пенсии — какие документы нужны в 2025 году

Военнослужащие рассматривают документы. Фото: АрмияInform

Украинские военнослужащие имеют право на два вида пенсионных выплат в 2025 году. За назначением пенсии они должны обращаться лично с заявлением и необходимыми документами по месту регистрации в районный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Основные вопросы относительно пенсий для военных прописаны в законе №2262-ХII.

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Вопрос условий, размеров и порядка пенсионного обеспечения прописан в законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" от 9.04.1992 года. В частности, определение размера пенсии происходит согласно статье 43 закона.

В соответствии с законодательством, существуют такие виды военных пенсий:

за выслугу лет;

по инвалидности.

Также предусмотрена пенсия для родных военнослужащих по потере кормильца.

Какие документы нужно подать в ТЦК для оформления пенсий

Обращаться с документами за назначением пенсии необходимо лично по месту регистрации гражданина в районный ТЦК, где должны их принять и сделать запросы в воинские части для получения необходимых документов в рамках оформления пенсии.

После чего сформированный пакет направят в областной ТЦК, а тот - в Пенсионный фонд.

Военные, которые планируют оформить пенсию, должны подготовить такой пакет документов:

заявление на назначение пенсии;

денежный аттестат, выданный на последнем месте службы;

справка о ежемесячных дополнительных видах денежного обеспечения (речь идет о различных надбавках, доплатах, повышениях, премиях);

приложение 1 и приложение 8 (из всех воинских частей, где военный служил за последние два года);

выписки из приказов, где говорится о зачислении/исключении из перечня личного состава части;

паспорт гражданина;

идентификационный код;

выписка о регистрации места жительства;

справка ОК-5 из ПФУ;

справка из банка с реквизитами счета.

Если обращаются родственники погибшего/умершего военнослужащего за пенсией по потере кормильца, то дополнительно необходимо предоставить:

выписку Центральной военно-врачебной комиссии;

свидетельство, где подтверждается родственная связь (как пример, о рождении, о браке);

справки об обучении детей (при наличии).

Если же военный оформляет пенсию по инвалидности, то дополнительно необходимо предоставить:

справку медико-социальной экспертной комиссии;

свидетельство о болезни или выписку военно-врачебной комиссии.

Ранее мы писали, что в стране существует процедура повышения выплат пенсионеров за счет взносов меценатов. Любой гражданин может сделать пожертвование в пользу пенсионера или просто в общий бюджет ПФУ.

Также сообщали, какую сумму разрешено снимать в 2025 году в Ощадбанке пенсионерам. Речь идет о тех, кому арестовали пенсионные деньги на счету.