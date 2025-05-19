Право на военные пенсии — какие документы нужны в 2025 году

Пенсии военным — какие документы необходимо подать в ТЦК
Украинские военнослужащие имеют право на два вида пенсионных выплат в 2025 году. За назначением пенсии они должны обращаться лично с заявлением и необходимыми документами по месту регистрации в районный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Основные вопросы относительно пенсий для военных прописаны в законе №2262-ХII.
Право на военные пенсии в 2025 году
Вопрос условий, размеров и порядка пенсионного обеспечения прописан в законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" от 9.04.1992 года. В частности, определение размера пенсии происходит согласно статье 43 закона.
В соответствии с законодательством, существуют такие виды военных пенсий:
- за выслугу лет;
- по инвалидности.
Также предусмотрена пенсия для родных военнослужащих по потере кормильца.
Какие документы нужно подать в ТЦК для оформления пенсий
Обращаться с документами за назначением пенсии необходимо лично по месту регистрации гражданина в районный ТЦК, где должны их принять и сделать запросы в воинские части для получения необходимых документов в рамках оформления пенсии.
После чего сформированный пакет направят в областной ТЦК, а тот - в Пенсионный фонд.
Военные, которые планируют оформить пенсию, должны подготовить такой пакет документов:
- заявление на назначение пенсии;
- денежный аттестат, выданный на последнем месте службы;
- справка о ежемесячных дополнительных видах денежного обеспечения (речь идет о различных надбавках, доплатах, повышениях, премиях);
- приложение 1 и приложение 8 (из всех воинских частей, где военный служил за последние два года);
- выписки из приказов, где говорится о зачислении/исключении из перечня личного состава части;
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- выписка о регистрации места жительства;
- справка ОК-5 из ПФУ;
- справка из банка с реквизитами счета.
Если обращаются родственники погибшего/умершего военнослужащего за пенсией по потере кормильца, то дополнительно необходимо предоставить:
- выписку Центральной военно-врачебной комиссии;
- свидетельство, где подтверждается родственная связь (как пример, о рождении, о браке);
- справки об обучении детей (при наличии).
Если же военный оформляет пенсию по инвалидности, то дополнительно необходимо предоставить:
- справку медико-социальной экспертной комиссии;
- свидетельство о болезни или выписку военно-врачебной комиссии.
Ранее мы писали, что в стране существует процедура повышения выплат пенсионеров за счет взносов меценатов. Любой гражданин может сделать пожертвование в пользу пенсионера или просто в общий бюджет ПФУ.
Также сообщали, какую сумму разрешено снимать в 2025 году в Ощадбанке пенсионерам. Речь идет о тех, кому арестовали пенсионные деньги на счету.
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