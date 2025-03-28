Пенсии военнослужащих — сколько получают в 2025 году

Пенсии военных — у кого выросли выплаты на 1,5 тыс. грн
В Украине в марте 2025 года состоялась масштабная индексация пенсий, которая коснулась большинства граждан. Известно, как именно изменились выплаты у некоторых бывших военнослужащих.
Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Мартовская индексация пенсий в Украине
Во время ежегодной индексации пенсионные выплаты осовременили для более 10 млн граждан в среднем на 11,5%. Показатель у каждого был индивидуальным, ведь пересматривался размер базовой суммы, без доплат.
Согласно принятому постановлению, в частности, с марта пенсии проиндексировали:
- для 9,2 млн человек, которым начисляют пенсию на общих основаниях;
- для 672 тыс. человек, которые являются экс-работниками силовых ведомств.
Индексация предусматривала максимальное повышение — не более 1,5 тыс. грн, а также минимальное — 100 грн.
В итоге в среднем уровень повышения выплат после индексации составил около 550 грн, а средняя пенсия увеличилась с 5,78 тыс. до 6,35 тыс. грн.
Как изменились пенсии бывших военных
По результатам индексации также на 11,5% повысились минимальные пенсии по инвалидности, предусмотренные ст. 22 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Минимальные пенсии по инвалидности для бывших работников силовых структур имели следующую динамику:
- у первой группы выплаты выросли на 684 грн, до 6,63 тыс. грн;
- у второй группы повысились на 653 грн, до 6,33 тыс. грн;
- у третьей группы выплаты выросли на 622 грн, до 6,03 тыс. грн.
Размеры минимальных пенсий ветеранов войны тоже увеличились на 11,5%.
"После внесения изменений в правительственное постановление от 28 июля 2010 года № 656 увеличение составило от 570 грн для участников боевых действий до 1,5 тыс. грн — для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы", — сообщают в ПФУ.
Минимальные суммы пенсий ветеранов войны изменились так:
- у первой группы инвалидности выплаты выросли на 1,5 тыс. грн, до 16,84 тыс. грн
- у второй группы инвалидности выплаты повысились на 1,42 тыс. грн и составляют 13,82 тыс. грн
- у третьей группы инвалидности выплаты выросли на 978 грн, до 9,47 тыс. грн
- у участников боевых действий (УБД) выплаты выросли на 570 грн, до 5,53 тыс. грн.
Ранее мы писали, что в Украине после индексации у некоторых категорий граждан выросли минимальные пенсии. Речь идет о выплатах для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации аварии на ЧАЭС.
Также сообщали, когда для военных начинают начислять пенсию за выслугу лет. В частности, если имеют 25 лет календарных лет выслуги, то выплату начислят независимо от возраста.
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