Пенсии военнослужащих — сколько получают в 2025 году

Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в марте 2025 года состоялась масштабная индексация пенсий, которая коснулась большинства граждан. Известно, как именно изменились выплаты у некоторых бывших военнослужащих.

Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Во время ежегодной индексации пенсионные выплаты осовременили для более 10 млн граждан в среднем на 11,5%. Показатель у каждого был индивидуальным, ведь пересматривался размер базовой суммы, без доплат.

Согласно принятому постановлению, в частности, с марта пенсии проиндексировали:

для 9,2 млн человек, которым начисляют пенсию на общих основаниях;

для 672 тыс. человек, которые являются экс-работниками силовых ведомств.

Индексация предусматривала максимальное повышение — не более 1,5 тыс. грн, а также минимальное — 100 грн.

В итоге в среднем уровень повышения выплат после индексации составил около 550 грн, а средняя пенсия увеличилась с 5,78 тыс. до 6,35 тыс. грн.

Как изменились пенсии бывших военных

По результатам индексации также на 11,5% повысились минимальные пенсии по инвалидности, предусмотренные ст. 22 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Минимальные пенсии по инвалидности для бывших работников силовых структур имели следующую динамику:

у первой группы выплаты выросли на 684 грн, до 6,63 тыс. грн;

у второй группы повысились на 653 грн, до 6,33 тыс. грн;

у третьей группы выплаты выросли на 622 грн, до 6,03 тыс. грн.

Размеры минимальных пенсий ветеранов войны тоже увеличились на 11,5%.

"После внесения изменений в правительственное постановление от 28 июля 2010 года № 656 увеличение составило от 570 грн для участников боевых действий до 1,5 тыс. грн — для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы", — сообщают в ПФУ.

Минимальные суммы пенсий ветеранов войны изменились так:

у первой группы инвалидности выплаты выросли на 1,5 тыс. грн, до 16,84 тыс. грн

у второй группы инвалидности выплаты повысились на 1,42 тыс. грн и составляют 13,82 тыс. грн

у третьей группы инвалидности выплаты выросли на 978 грн, до 9,47 тыс. грн

у участников боевых действий (УБД) выплаты выросли на 570 грн, до 5,53 тыс. грн.

Ранее мы писали, что в Украине после индексации у некоторых категорий граждан выросли минимальные пенсии. Речь идет о выплатах для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

Также сообщали, когда для военных начинают начислять пенсию за выслугу лет. В частности, если имеют 25 лет календарных лет выслуги, то выплату начислят независимо от возраста.