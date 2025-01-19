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Пенсии ветеранам с инвалидностью — снизятся ли выплаты

19 января 2025 08:57
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Пенсия в Украине — что будет с выплатами ветеранов, получивших инвалидность во время войны
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, снизят ли в 2025 году пенсионные выплаты по иналидности гражданам, которые принимали участие в российско-украинской войне и защищали территориальную целостность страны. Этот вопрос беспокоит многих украинцев, поскольку в Законе "О государственном бюджете на 2025 год" появилась норма об ограничении коэффициентов по пенсиям, размер которых превышает 10 размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Объяснение относительно выплат появилось на портале после обращения гражданина, который получает пенсию по инвалидности.

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Что отвечают в Пенсионном фонде

Мужчина, который уволился из армии в 2023 году рассказал, что находился на передовой и защищал Украину. После увольнения из рядов ВСУ ему назначили пенсию по инвалидности, размер которой немного превышает максимальную пенсию. То есть, мужчине начисляют более 23 тыс. грн пенсионных выплат и его интересует, снизится ли его выплаты после применения понижающих коэффициентов.

Однако, как пояснили в ПФУ, к специальным пенсиям, размер которых превышает 10 размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, коэффициенты не применяются. Условие касается граждан, которые:

  • принимали непосредственное участие в антитеррористической операции и обеспечивали ее проведение;
  • находились в районах проведения АТО, когда она продолжалась;
  • приобщались к обеспечению национальной безопасности и обороны для отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;
  • обеспечивали осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, находясь непосредственно в районах АТО;
  • в период осуществления этих мероприятий, принимали непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

Как изменятся максимальные пенсии в Украине в 2025 году

Пенсионные выплаты теперь ограничены суммой, не превышающей четыре средние пенсии по стране или десять прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом государство пытается сократить разрыв между обычными пенсиями и так называемыми специальными, размер которых может достигать 60, 80 или даже 100 тыс. грн.

Ранее редакция сайта Новини.LIVE рассказывала, как предприниматели могут получить большие выплаты после выхода на пенсию. Для этого нужно соблюдать одно условие.

Также мы писали, что некоторым пенсионерам в январе получат доплаты. Известно, кто именно может рассчитывать на деньги.

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