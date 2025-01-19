Пенсія в Україні — що буде з виплатами ветеранів, які отримали інвалідність під час війни

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи знизять у 2025 році пенсійні виплати по іналідності громадянам, які брали участь у російсько-українській війні та захищали територіальну цілісність країни. Це питання турбує багатьох українців, оскільки у Законі "Про державний бюджет на 2025 рік" з′явилася норма про обмеження коефіцієнтів щодо пенсій, розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Пояснення щодо виплат з′явилося на порталі після звернення громадянина, який отримує пенсію по інвалідності.

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Чоловік, який звільнився з армії у 2023 році розповів, зазначив, що перебував на передовій та захищав Україну. Після звільнення з лав ЗСУ йому призначили пенсію по інвлідності, розмір якої трохи перевищує максимальну пенсію. Тобто, чоловіку нараховують понад 23 тис. грн пенсійних виплат і його цікавить, знизиться його виплати після застосування понижувальних коефіцієнті.

Однак, як пояснили у ПФУ, до спеціальних пенсій, розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, коефіцієнти не застосовуються. Умова стосується громадян, які:

брали безпосередню участь в антитерористичній операції та забезпечували її проведення;

перебували у районах проведення АТО, коли вона тривала;

долучалися до забезпечення національної безпеки і оборони для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

забезпечували здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, перебуваючи безпосередньо в районах АТО;

у період здійснення цих заходів, брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів.

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Пенсійні виплати тепер обмежені сумою, що не перевищує чотири середні пенсії по країні або десять прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Таким чином держава намагається скоротити розрив між звичайними пенсіями і так званими спеціальними, розмір яких може досягати 60, 80 або навіть 100 тис. грн.

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