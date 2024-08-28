Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Пенсии в Украине — сколько будет стоить месяц стажа с 1 сентября arrow

Пенсии в Украине — сколько будет стоить месяц стажа с 1 сентября

28 августа 2024 11:29
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Добровольные пенсионные взносы — сколько стоит месяц стажа с 1 сентября
Люди на улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В сентябре 2024 года минимальный размер страхового взноса составит 1760 грн. Именно эту сумму необходимо оплатить, чтобы полностью отнести один месяц в страховой стаж.

Об этом рассказывает NV.

Читайте также:

Сколько стоит месяц стажа

В сентябре 2024 года минимальный страховой взнос составит 1760 грн. Стоит отметить, что с 1 апреля 2024 г. был изменен размер минимального страхового взноса, который исчисляется как 22% от минимальной заработной платы.

Начиная с 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата увеличилась до 8000 грн, согласно Закону Украины № 3460-IX от 09.11.2023 "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Таким образом, для того чтобы один месяц был зачислен в страховой стаж, необходимо оплатить не менее 1760 грн, что составляет 22% от минимальной заработной платы в 8000 грн.

Добровольные пенсионные взносы

К системе общеобязательного государственного пенсионного страхования можно приобщиться добровольно как лицам, работающим и уже застрахованым, так и официально не трудоустроенным.

Добровольные взносы можно уплачивать как в собственную пользу, так и за другого человека, при условии, что об этом лице есть записи в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (РЗО), и он не является пенсионером.

Периодичность и размер добровольных взносов человек выбирает самостоятельно, учитывая собственные возможности и пожелания.

Однако важно помнить: для зачисления полнолуния страхового стажа неработающему лицу сумма взносов за этот месяц должна быть не меньше минимального страхового взноса.

Суммы добровольных страховых взносов зачисляются за месяц, когда они поступили на счет Пенсионного фонда Украины.

Граждане, которые в 2024 года планируют продолжать участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования путем добровольных взносов, могут воспользоваться упрощенным механизмом. Для этого можно заключить новые договоры о добровольной оплате страховых взносов в электронном виде через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, украинцы имеют право на индивидуальный перерасчет пенсионной выплаты. Это можно сделать дистанционно через портал государственных услуг "Дія", предварительно подготовив ряд документов.

Мы также писали, что после проведенной в марте индексации пенсий дальнейших перерасчетов выплат в этом году больше не предусматривается. Однако некоторые пенсионеры все же могут получить увеличение выплат по другим механизмам.

пенсии ПФУ деньги пенсионеры стаж

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:29 Пенсии в Украине — сколько будет стоить месяц стажа с 1 сентября

11:18 Украинцы могут получить помощь в 10,8 тыс. грн — где принимают заявки в августе

11:12 Одесса и область без воды — когда вернут снабжение

11:09 В Харькове напали на бригаду скорой помощи

10:54 Россияне сбросили авиабомбу на частный дом на Донетчине — погибла целая семья

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

10:53 В КМВА определились, на какой форме будут учиться дети и студенты в столичных учебных заведениях

10:49 В Кривом Роге раздался взрыв

10:46 Как поддерживали украинских спортсменов на Олимпиаде — Алина Комащук рассказала детали

10:41 Медосмотры в ТЦК будут проходить круглосуточно — в Киеве провели заседание Совета обороны

10:36 Пограничники метко ударили дроном по ретранслятору в Луганской области — появилось видео

11:29 Пенсии в Украине — сколько будет стоить месяц стажа с 1 сентября

11:18 Украинцы могут получить помощь в 10,8 тыс. грн — где принимают заявки в августе

11:12 Одесса и область без воды — когда вернут снабжение

11:09 В Харькове напали на бригаду скорой помощи

10:54 Россияне сбросили авиабомбу на частный дом на Донетчине — погибла целая семья

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

10:53 В КМВА определились, на какой форме будут учиться дети и студенты в столичных учебных заведениях

10:49 В Кривом Роге раздался взрыв

10:46 Как поддерживали украинских спортсменов на Олимпиаде — Алина Комащук рассказала детали

10:41 Медосмотры в ТЦК будут проходить круглосуточно — в Киеве провели заседание Совета обороны

10:36 Пограничники метко ударили дроном по ретранслятору в Луганской области — появилось видео

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокомментировал создание первой украинской баллистической ракеты

Text

08:00 Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2024
Text

23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

Text

22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

Text

20:07 ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

Text

17:50 Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

Text

12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

Text

12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку