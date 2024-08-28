Добровольные пенсионные взносы — сколько стоит месяц стажа с 1 сентября

Люди на улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре 2024 года минимальный размер страхового взноса составит 1760 грн. Именно эту сумму необходимо оплатить, чтобы полностью отнести один месяц в страховой стаж.

Об этом рассказывает NV.

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В сентябре 2024 года минимальный страховой взнос составит 1760 грн. Стоит отметить, что с 1 апреля 2024 г. был изменен размер минимального страхового взноса, который исчисляется как 22% от минимальной заработной платы.

Начиная с 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата увеличилась до 8000 грн, согласно Закону Украины № 3460-IX от 09.11.2023 "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Таким образом, для того чтобы один месяц был зачислен в страховой стаж, необходимо оплатить не менее 1760 грн, что составляет 22% от минимальной заработной платы в 8000 грн.

Добровольные пенсионные взносы

К системе общеобязательного государственного пенсионного страхования можно приобщиться добровольно как лицам, работающим и уже застрахованым, так и официально не трудоустроенным.

Добровольные взносы можно уплачивать как в собственную пользу, так и за другого человека, при условии, что об этом лице есть записи в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (РЗО), и он не является пенсионером.

Периодичность и размер добровольных взносов человек выбирает самостоятельно, учитывая собственные возможности и пожелания.

Однако важно помнить: для зачисления полнолуния страхового стажа неработающему лицу сумма взносов за этот месяц должна быть не меньше минимального страхового взноса.

Суммы добровольных страховых взносов зачисляются за месяц, когда они поступили на счет Пенсионного фонда Украины.

Граждане, которые в 2024 года планируют продолжать участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования путем добровольных взносов, могут воспользоваться упрощенным механизмом. Для этого можно заключить новые договоры о добровольной оплате страховых взносов в электронном виде через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, украинцы имеют право на индивидуальный перерасчет пенсионной выплаты. Это можно сделать дистанционно через портал государственных услуг "Дія", предварительно подготовив ряд документов.

Мы также писали, что после проведенной в марте индексации пенсий дальнейших перерасчетов выплат в этом году больше не предусматривается. Однако некоторые пенсионеры все же могут получить увеличение выплат по другим механизмам.