Добровільні пенсійні внески — скільки коштує місяць стажу з 1 вересня

Люди на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вересні 2024 року мінімальний розмір страхового внеску складатиме 1760 грн. Саме цю суму необхідно сплатити, щоб повністю зарахувати один місяць до страхового стажу.

Про це розповідає NV.

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У вересні 2024 року мінімальний страховий внесок складатиме 1760 грн. Варто зазначити, що з 1 квітня 2024 року було змінено розмір мінімального страхового внеску, який обчислюється як 22% від мінімальної заробітної плати.

Починаючи з 1 квітня 2024 року, мінімальна заробітна плата збільшилася до 8000 грн, відповідно до Закону України № 3460-IX від 09.11.2023 "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Таким чином, для того щоб один місяць був зарахований до страхового стажу, необхідно сплатити не менше ніж 1760 грн, що є 22% від мінімальної заробітної плати у 8000 грн.

Добровільні пенсійні внески

До системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можна долучитися добровільно як особам, що працюють і вже застраховані, так і тим, хто офіційно не працевлаштований.

Добровільні внески можна сплачувати як на власну користь, так і за іншу людину, за умови, що про цю особу є записи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО), і вона не є пенсіонером.

Періодичність і розмір добровільних внесків людина обирає самостійно, враховуючи власні фінансові можливості та побажання.

Однак важливо пам’ятати: для зарахування повного місяця страхового стажу непрацюючій особі, сума внесків за цей місяць повинна бути не меншою за мінімальний страховий внесок.

Суми добровільних страхових внесків зараховуються за той місяць, коли вони фактично надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

Громадяни, які в 2024 році планують продовжувати участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування шляхом добровільних внесків, можуть скористатися спрощеним механізмом. Для цього можна укласти нові договори про добровільну сплату страхових внесків в електронному вигляді через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українці мають право на індивідуальний перерахунок пенсійної виплати. Це можна зробити дистанційно через портал державних послуг "Дія" заздалегідь підготувавши низку документів.

Ми також писали, що після проведеної у березні індексації пенсій, подальших перерахунків виплат цього року більше не передбачається. Однак, деякі пенсіонери все ж можуть отримати збільшення виплат за іншими механізмами.