Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсії в Україні — скільки коштуватиме місяць стажу з 1 вересня arrow

Пенсії в Україні — скільки коштуватиме місяць стажу з 1 вересня

28 серпня 2024 11:29
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Добровільні пенсійні внески — скільки коштує місяць стажу з 1 вересня
Люди на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У вересні 2024 року мінімальний розмір страхового внеску складатиме 1760 грн. Саме цю суму необхідно сплатити, щоб повністю зарахувати один місяць до страхового стажу.

Про це розповідає NV.

Читайте також:

Скільки коштує місяць стажу

У вересні 2024 року мінімальний страховий внесок складатиме 1760 грн. Варто зазначити, що з 1 квітня 2024 року було змінено розмір мінімального страхового внеску, який обчислюється як 22% від мінімальної заробітної плати.

Починаючи з 1 квітня 2024 року, мінімальна заробітна плата збільшилася до 8000 грн, відповідно до Закону України № 3460-IX від 09.11.2023 "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Таким чином, для того щоб один місяць був зарахований до страхового стажу, необхідно сплатити не менше ніж 1760 грн, що є 22% від мінімальної заробітної плати у 8000 грн.

Добровільні пенсійні внески

До системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можна долучитися добровільно як особам, що працюють і вже застраховані, так і тим, хто офіційно не працевлаштований.

Добровільні внески можна сплачувати як на власну користь, так і за іншу людину, за умови, що про цю особу є записи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО), і вона не є пенсіонером.

Періодичність і розмір добровільних внесків людина обирає самостійно, враховуючи власні фінансові можливості та побажання.

Однак важливо пам’ятати: для зарахування повного місяця страхового стажу непрацюючій особі, сума внесків за цей місяць повинна бути не меншою за мінімальний страховий внесок.

Суми добровільних страхових внесків зараховуються за той місяць, коли вони фактично надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

Громадяни, які в 2024 році планують продовжувати участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування шляхом добровільних внесків, можуть скористатися спрощеним механізмом. Для цього можна укласти нові договори про добровільну сплату страхових внесків в електронному вигляді через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українці мають право на індивідуальний перерахунок пенсійної виплати. Це можна зробити дистанційно через портал державних послуг "Дія" заздалегідь підготувавши низку документів.

Ми також писали, що після проведеної у березні індексації пенсій, подальших перерахунків виплат цього року більше не передбачається. Однак, деякі пенсіонери все ж можуть отримати збільшення виплат за іншими механізмами.

пенсії ПФУ гроші пенсіонери стаж

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:50 Зеленський показав кадри роботи рятувальників на місцях російських ударів

11:44 Розгляд деякими керівниками РТЦК справ про порушення військового обліку — що вирішив суд

11:43 Хотів спалити храм, але план не спрацював — в Одесі затримали 21-річного молодика

11:37 Ми втратимо і Вугледар — Безугла пояснила, як росіяни легко зайшли в Селидове та Новогродівку

11:33 В Бучі чоловік намагався втопити дитину у водоймі, його розшукує поліція

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

11:29 Пенсії в Україні — скільки коштуватиме місяць стажу з 1 вересня

11:18 Українці можуть отримати допомогу в 10,8 тис. грн — де приймають заявки у серпні

11:12 Одеса та область без води — коли повернуть постачання

11:09 У Харкові напали на бригаду швидкої допомоги

10:54 Росіяни скинули авіабомбу на приватний будинок на Донеччині — загинула ціла родина

11:50 Зеленський показав кадри роботи рятувальників на місцях російських ударів

11:44 Розгляд деякими керівниками РТЦК справ про порушення військового обліку — що вирішив суд

11:43 Хотів спалити храм, але план не спрацював — в Одесі затримали 21-річного молодика

11:37 Ми втратимо і Вугледар — Безугла пояснила, як росіяни легко зайшли в Селидове та Новогродівку

11:33 В Бучі чоловік намагався втопити дитину у водоймі, його розшукує поліція

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

11:29 Пенсії в Україні — скільки коштуватиме місяць стажу з 1 вересня

11:18 Українці можуть отримати допомогу в 10,8 тис. грн — де приймають заявки у серпні

11:12 Одеса та область без води — коли повернуть постачання

11:09 У Харкові напали на бригаду швидкої допомоги

10:54 Росіяни скинули авіабомбу на приватний будинок на Донеччині — загинула ціла родина

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

Text

08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2024
Text

23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

Text

22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Text

20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку