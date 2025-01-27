Пенсионная реформа — почему с зарплат украинцев будут отчислять 9%

Пенсионерка получает пенсию на Укрпочте. Фото: УНИАН

В Украине после перехода на накопительную пенсионную систему из зарплат граждан, вероятно, будут высчитывать 9% на обеспечение пенсионных выплат. Законопроект о реформе находится на последнем этапе согласования.

Об этом заявила во время брифинга 27 января министр социальной политики Оксана Жолнович.

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По словам министра, в ближайшие месяцы законопроект попадет на рассмотрение Верховной Рады Украины (ВРУ). Если это произойдет в 2025 году, тогда министерство еще в этом году подготовит законодательную базу и начнет техническую подготовку для проведения реформы.

Также предполагается, что с зарплат граждан будут отчислять 9%, которые будут направлять на накопительную пенсию. Так украинцы получат дополнительные выплаты.

Реформа позволит каждому гражданину рассчитывать на 20% от своей средней зарплаты при жизни из накопительного фонда. Еще 20% будут — средства солидарной системы, что в целом даст коэффициент замещения дохода на уровне 40%.

Еще украинцам позволят по желанию увеличивать размер отчислений, что повлияет на будущие пенсионные выплаты.

"Платите добровольно больше — следовательно, и выплаты будут большими. Это уже зависит от решения каждого человека", — объяснила Жолнович.

Что еще стоит знать украинцам

Ожидается, что когда пенсионная реформа состоится, у граждан уже не будет доплат и компенсаций, включая доплату за сверхурочный стаж. Также власти планируют отменить льготный стаж, при этом стаж, приобретенный до вступления в силу нового закона, будет засчитываться на условиях предыдущего законодательства.

Между тем, в Украине снижается количество пенсионеров, однако государство увеличивает расходы на их выплаты. Так, в 2025 году ожидается, что в рамках индексации пенсий возрастет примерно на 10%.

Также мы объясняли, почему могут измениться пенсии военных. Ожидается, что реформа может негативно повлиять на выплаты защитников.