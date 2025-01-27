Пенсійна реформа — чому з зарплат українців відраховуватимуть 9%

Пенсіонерка отримує пенсію на Укрпошті. Фото: УНІАН

В Україні після переходу на накопичувальну пенсійну систему із зарплат громадян, ймовірно, вираховуватимуть 9% на забезпечення пенсійних виплат. Законопроєкт про реформу перебуває на останньому етапі погодження.

Про це заявила під час брифінгу 27 січня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Читайте також:

Пенсійна реформа — що буде з зарплатами українців

За словами міністерки, в найближчі місяці законопроєкт потрапить на розгляд Верховної Ради України (ВРУ). Якщо це відбудеться у 2025 році, тоді міністерство ще цього року підготує законодавчу базу та розпочне технічну підготовку для провадження реформи.

Також передбачається, що з зарплат громадян відраховуватимуть 9%, які спрямовуватимуть на накопичувальну пенсію. Так українці отримають додаткові виплати.

Реформа дозволить кожному громадянину розраховувати на 20% від своєї середньої зарплати за життя з накопичувального фонду. Ще 20% будуть — кошти солідарної системи, що загалом дасть коефіцієнт заміщення доходу на рівні 40%.

Ще українцям дозволять за бажанням збільшувати розмір відрахувань, аби повпливати на майбутні пенсійні виплати.

"Сплачуєте добровільно більше — отже, і виплати будуть більшими Це вже залежить від рішення кожної людини", — пояснила Жолнович.

Що ще варто знати українцям

Очікується, що коли пенсійна реформа відбудеться, у громадян вже не буде доплат та компенсацій, включаючи доплату за понаднормовий стаж. Також влада планує скасувати пільговий стаж, при цьому стаж, набутий до набрання чинності новим законом, зараховуватиметься на умовах попереднього законодавства.

Проєкт закону також передбачає, що пенсії за вислугу років виплачуватимуть лише до запровадження професійної накопичувальної системи.

Тим часом в Україні зменшується кількість пенсіонерів, однак держава збільшує витрати на їхні виплати. Так, у 2025 році очікується, що в рамках індексація пенсій зросте, приблизно, на 10%.

Також ми пояснювали, чому можуть змінитися пенсії військових. Очікується, що реформа може негативно вплинути на виплати захисників.