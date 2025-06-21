Идентификация пенсионеров в Украине — что изменилось для украинцев в 2025 году

Пенсионеры идут по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кабмин Украины ввел новый порядок для выплат пенсий и денежной помощи населению. Банки, в частности, обязали сообщать в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), что пенсионер прошел физическую идентификацию.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Украины (ВРУ) Тарас Мельничук.

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Какой будет процедура

Если пенсионер явился в банк для прохождения физической идентификации, то финучреждение предоставляет эту информацию ПФУ. Передача данных будет происходить онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи и через защищенные каналы связи. Информация будет направляться только после факта идентификации и не чаще одного раза в день.

Изменения внедряют для того, чтобы усилить контроль за выплатами пенсий: в условиях полномасштабной войны украинцы массово выезжают из опасных регионов страны, поэтому проверка данных получателей госсредств является крайне важной.

Что еще стоит знать

Украинцы после выхода на пенсию могут получать приличные выплаты, если исправно будут платить добровольные страховые взносы. Так, в 2025 году, чтобы в стаж засчитался один полный месяц на работе, добровольный взнос должен быть не ниже минимального размера страхового взноса — 22% от размера минималки, которая сейчас составляет 8 тыс. грн.

Напомним, что граждане со званием "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР", могут ежемесячно получать дополнительные деньги. Известно, о каких суммах идет речь.

Также мы рассказывали, что в Украине в 2025 году выросли размеры спецпенсий. Государство уже выплатило гражданам 35 млрд гривен.