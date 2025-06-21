Ідентифікація пенсіонерів в Україні — що змінилося для українців у 2025 році

Пенсіонери йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кабмін України запровадив новий порядок для виплат пенсій та грошової допомоги населенню. Банки, зокрема, зобов'язали повідомляти Пенсійний фонд України (ПФУ), що пенсіонер пройшов фізичну ідентифікацію.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді України (ВРУ) Тарас Мельничук.

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Як все відбуватиметься

Якщо пенсіонер з'явився в банк для проходження фізичної ідентифікації, то фінустанова надає цю інформацію ПФУ. Передача даних відбуватиметься онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису та через захищені канали зв'язку. Інформація надсилатиметься тільки після наявності факту ідентифікації та не частіше ніж один раз на день.

Зміни впроваджують для того, щоби посилити контроль за виплатами пенсій: в умовах повномасштабної війни українці масово виїжджають з небезпечних регіонів країни, тож перевірка даних одержувачів держкоштів є вкрай важливою.

Що ще варто знати

Українці після виходу на пенсію можуть отримувати пристойні виплати, якщо справно сплачуватимуть добровільні страхові внески. Так, у 2025 році, щоб до стажу зарахувався один повний місяць на роботі, добровільний внесок має бути не нижчим від мінімального розміру страхового внеску — 22% від розміру мінімалки, яка зараз становить 8 тис. грн.

Нагадаємо, що громадяни зі званням "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР", можуть щомісяця отримувати додаткові гроші. Відомо, про які суми йдеться.

Також ми розповідали, що в Україні у 2025 році зросли розміри спецпенсій. Держава вже виплатила громадянам 35 млрд гривень.