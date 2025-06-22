Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсии в Украине – кому выплачивают 16,8 тыс. грн ежемесячно

Пенсии в Украине – кому выплачивают 16,8 тыс. грн ежемесячно

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 06:10
Пенсии в Украине в 2025 году – кому минимально гарантируют 16,8 тыс. грн
Кошелек с гривневыми купюрами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Какие предусмотрены пенсии для УБД и лиц с инвалидностью Когда назначают адресную помощь для минимального размера пенсии

В Украине участникам боевых действий (УБД) и лицам с инвалидностью вследствие войны пенсии назначают по отдельным законам. Государство гарантирует минимальные размеры и доплаты, в частности в 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Какие предусмотрены пенсии для УБД и лиц с инвалидностью

Вопрос пенсионного обеспечения участников боевых действий регулирует статья 6 закона №3551 "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Согласно правилам, участники боевых действий могут выходить на заслуженный отдых досрочно. Так, пенсию по возрасту могут назначить в случае достижения:

  • мужчинами — 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет;
  • женщинами — 50 лет, со стажем не менее 20 лет.

К пенсиям для УБД установлено повышение в размере 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году — 590 грн).

Также предоставляется целевая денежная помощь на проживание. В этом году она установлена в следующих ежемесячных размерах:

  • 40 грн — для УБД;
  • 50 грн — для лиц с инвалидностью в результате войны II и III групп;
  • 70 грн — для лиц с инвалидностью из-за войны III группы.

Когда назначают адресную помощь для минимального размера пенсии

Согласно постановлению №656 "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий", предусмотрены минимальные размеры пенсий, до которых нужно дотянуть помощью:

  • 5528 грн — для УБД и пострадавших участников Революции Достоинства;
  • 9478 грн — для лиц с инвалидностью из-за войны ІІІ группы;
  • 13822 грн — для лиц с инвалидностью в результате войны ІІ группы;
  • 16847 грн — для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы, для лиц с инвалидностью вследствие войны II, III групп из числа УБД в период Второй мировой, УБД во время Второй мировой, возраст которых превышает 85 лет.

Ранее мы писали, что ПФУ назвал, какие существуют виды пенсий, предусмотренные для военных. В частности, известно, кто на заслуженном отдыхе может получить 100% от размера денежного обеспечения.

Также рассказывали о том, что граждане, которым предоставляют пенсию по инвалидности, имеют право оформить пенсию по возрасту. В Пенсионном фонде дали объяснения, как осуществить соответствующий переход.

выплаты пенсии пенсионеры УБД лицо с инвалидностью
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации