Пенсии в Украине в 2025 году – кому минимально гарантируют 16,8 тыс. грн

Кошелек с гривневыми купюрами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине участникам боевых действий (УБД) и лицам с инвалидностью вследствие войны пенсии назначают по отдельным законам. Государство гарантирует минимальные размеры и доплаты, в частности в 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Какие предусмотрены пенсии для УБД и лиц с инвалидностью

Вопрос пенсионного обеспечения участников боевых действий регулирует статья 6 закона №3551 "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Согласно правилам, участники боевых действий могут выходить на заслуженный отдых досрочно. Так, пенсию по возрасту могут назначить в случае достижения:

мужчинами — 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет;

женщинами — 50 лет, со стажем не менее 20 лет.

К пенсиям для УБД установлено повышение в размере 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году — 590 грн).

Также предоставляется целевая денежная помощь на проживание. В этом году она установлена в следующих ежемесячных размерах:

40 грн — для УБД;

50 грн — для лиц с инвалидностью в результате войны II и III групп;

70 грн — для лиц с инвалидностью из-за войны III группы.

Когда назначают адресную помощь для минимального размера пенсии

Согласно постановлению №656 "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий", предусмотрены минимальные размеры пенсий, до которых нужно дотянуть помощью:

5528 грн — для УБД и пострадавших участников Революции Достоинства;

9478 грн — для лиц с инвалидностью из-за войны ІІІ группы;

13822 грн — для лиц с инвалидностью в результате войны ІІ группы;

16847 грн — для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы, для лиц с инвалидностью вследствие войны II, III групп из числа УБД в период Второй мировой, УБД во время Второй мировой, возраст которых превышает 85 лет.

Ранее мы писали, что ПФУ назвал, какие существуют виды пенсий, предусмотренные для военных. В частности, известно, кто на заслуженном отдыхе может получить 100% от размера денежного обеспечения.

Также рассказывали о том, что граждане, которым предоставляют пенсию по инвалидности, имеют право оформить пенсию по возрасту. В Пенсионном фонде дали объяснения, как осуществить соответствующий переход.