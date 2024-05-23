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Пенсии в Украине — кто не получит выплаты за апрель в мае

23 мая 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии за апрель — кто из украинцев не получит выплаты
Пожилая женщина. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Пенсионеры-переселенцы, не прошедшие идентификацию до 31 марта 2024 года, смогут получить пенсии за апрель в мае в случае прохождения подтверждения личности в Ощадбанке. Иначе — средства не поступят на банковскую карту.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области.

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В ПФУ отметили важность подтверждения пенсионерами-ВПО своего лица в банке. Даже если это сделать в текущем месяце, замороженные начисления возобновят сразу же. Если пройти идентификацию в мае, то пенсионные выплаты поступят за апрель.

Постановлением правительства №637 от 05.11.2014 года вместе с изменениями (№837 от 08.08.2023 года) предусматривается, что, в частности, для лиц, взятых на учет как внутренне перемещенные лица до 24 февраля 2022 года и получающих пенсию на счета в АО "Ощадбанк", выплата денег после 31 марта 2024 года будет осуществлена исключительно в случае прохождения физической идентификации в финучреждении.

Как объясняют специалисты, продление выплаты пенсионных начислений, начиная с месяца прекращения, может производиться в ближайший выплатный период после выполнения процедуры идентификации.

В ПФУ отметили, что продление выплаты пенсий осуществляется независимо от закона, согласно которому была назначена пенсия, а также независимо от способа прохождения физической идентификации.

Заморозка средств на картах Ощадбанка

По нормам, принятым правительством, пенсионеры-переселенцы должны были пройти физическую идентификацию для того, чтобы государство убедилось, что деньги получают именно те, кому они назначены. На это было отведено девять месяцев.

Однако пенсионеры массово проигнорировали соответствующее требование, поэтому потеряли доступ к пенсиям в апреле этого года.

Как утверждают в правительстве, идентификацию прошли только 228,4 тысячи пенсионеров. В некоторых областях ее не прошли около половины переселенцев.

Теперь, чтобы возобновить выплаты, пенсионерам советуют выполнить требование по прохождению идентификации. Для этого даже запустили упрощенную процедуру. Это можно сделать через видеозвонок в контакт-центр Ощадбанка по ссылке.

Средства граждан не пропали, они хранятся на расчетных счетах. Накопленную сумму перечислят — как только подтвердят свое лицо в банке.

Что еще стоит знать

Напомним, в начале 2024 года некоторые категории украинских пенсионеров получили повышенные выплаты. Также часть украинцев получает максимальный размер пенсии.

Также писали, что в Украине гражданам доплачивают за сверхурочный страховой стаж к пенсионной выплате. Известно, как рассчитывают соответствующую сумму в 2024 году.

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