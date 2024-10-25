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Пенсии в Украине — кто не получит выплаты в ноябре

25 октября 2024 16:54
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Кто может потерять пенсии в ноябре — детали
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Уже в ноябре некоторые украинцы рискуют остаться без пенсии из-за необходимости обязательной идентификации. Это требование подтверждения права на получение выплат.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Пенсионеры со статусом внутриперемещенных лиц, предоставленным еще до начала полномасштабного вторжения, должны проходить идентификацию каждые шесть месяцев. Если они не пройдут эту процедуру, Пенсионный фонд Украины приостановит выплаты.

Отмечено, что это требование установлено постановлением Кабинета Министров Украины №637 от 5 ноября 2014 года "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам".

Идентификацию можно пройти несколькими способами:

  • лично обратиться в отделение АО "Ощадбанк" или сервисный центр Пенсионного фонда Украины, имея при себе паспорт гражданина Украины;
  • через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ, используя удаленный КЭП Дія. Підпис (Дія ID);
  • с помощью видеоконференции;
  • в зарубежном дипломатическом учреждении (для ВПЛ-пенсионеров, находящихся за границей).

Следовательно, пенсионеры, не прошедшие идентификацию вовремя, рискуют остаться без выплат в ноябре.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2025 году ожидается вероятное повышение пенсий на 10-12% в результате индексации. Этот рост будет зависеть от уровня инфляции и средней зарплаты, с которой уплачивается единый социальный взнос.

Мы также писали, что небольшая часть украинцев получает пенсии по инвалидности значительно выше, чем у других. Речь идет о выплатах работникам органов прокуратуры.

выплаты ВПЛ пенсионеры деньги ПФУ пенсии

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