Пенсии в 2024 году — украинцы получат более высокие суммы летом

Пожилые люди. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июне 2024 года ожидаются изменения и повышения выплат для пенсионеров. В частности, часть граждан получит материальную помощь от ООН.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Повышенные пенсии для работающих пенсионеров в июне

В рамках законодательства, в Украине в апреле был произведен автоматический перерасчет выплат работающим пенсионерам за страховой стаж, полученный за последние два года.

Сумма повышения пенсии для каждого пенсионера индивидуальна, зависит от продолжительности стажа и зарплаты (дохода), с которой исчисляют пенсию.

В то же время выплата соответствующего повышения будет произведена Пенсионным фондом в июне 2024 года вместе за апрель-май. Объясняется это тем, что перерасчет выплат стал возможен только после того, как в Госреестр общеобязательного государственного соцстрахования поступила информация об уплате ЕСВ за первый квартал. Соответствующие отчеты должны подаваться по май.

То есть для получения начислений лично обращаться никуда не нужно. Их осуществят автоматически, по данным, содержащим в Госреестре застрахованных лиц.

Доплаты по возрасту к пенсиям

Летом этого года выплаты вырастут у тех граждан, которым в течение летних месяцев исполнится 70, 75 и 80 лет. Суммы повысятся тем, у кого пенсия не превышает 10,34 тыс. грн.

Возрастные надбавки предусмотрены в таких размерах для разных групп:

граждан, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75 лет — на сумму 300 грн;

лиц, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80 лет — на сумму 456 грн;

граждан, которым исполнилось 80 лет и выше, — на сумму 570 грн.

Денежная помощь пенсионерам летом

Кроме того, в июне для части граждан предусмотрена дополнительная денежная помощь от ВПП ООН. В апреле этого года ее продлили еще на три месяца. То есть июнь будет последним запланированным месяцем для выплаты материальной помощи.

Получат дополнительные выплаты пенсионеры, подпадающие под следующие критерии:

пенсия не превышает сумму в 3,25 тыс. грн;

проживают на территориях активных/возможных боевых действий;

с 1 марта 2023 г. не имели дополнительных выплат от международных организаций или помощи для переселенцев.

Эту выплату также произведут без обращения лица в ВПП ООН или Пенсионный фонд. Денежную помощь перечислят на банковскую карту или через Укрпочту вместе с основной пенсией.

Граждане, не прошедшие физическую идентификацию до 31 марта 2024 года, не получат пенсии. Речь идет о пенсионерах, имеющих статус ВПЛ, полученный до 24 февраля 2022 года. Для того, чтобы возобновить выплаты, должны пройти проверку любым удобным способом. Варианты прохождения идентификации опубликованы на сайте ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, Пенсионный фонд рассчитывает на полноценное финансирование социальной сферы в 2024 году. В частности, дефицит средств не предусматривается.

Мы также сообщали, что в Украине правительство утвердило размер минимальных выплат для разных категорий лиц. Пенсии выросли для большого количества людей.