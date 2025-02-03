Пенсии в Украине — какие минимальные суммы гарантируют разным категориям граждан

Люди пенсионного возраста делают подсчеты. Фото: stock.adobe

Государство гарантирует различным категориям граждан минимальные пенсионные выплаты. Известно, какими будут показатели в феврале 2025 года.

Об этом говорится в законе о "Государственном бюджете на 2025 год".

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Минимальные показатели для пенсионеров в феврале

Согласно нормам закона о главной смете страны, в 2025 году показатели минимальных пенсионных выплат останутся на уровне предыдущего года. В правительстве объяснили это ограниченными финансовыми ресурсами.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", минимальную пенсию по возрасту назначают гражданам в размере, который не может быть меньше прожиточного минимума текущего года. В 2025 году соответствующий показатель составляет 2361 грн. Учитывая это, в зависимости от возраста, страхового стажа и того, работает человек или нет, начисляют в дальнейшем различные доплаты.

В феврале будут действовать такие минимальные размеры выплат для украинцев, которым назначена пенсия по возрасту:

для тех, кто достиг 65-летнего возраста, не работает, имеющих полный стаж 30/35 лет, — 3,37 тыс. грн;

для граждан в возрасте до 70 лет при наличии полного стажа 30/35 лет и лиц с инвалидностью первой группы независимо от возраста и стажа — 2,98 тыс. грн (исключение — пенсии за особые заслуги перед Родиной);

лиц в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем 30/35 лет, — 3,24 тыс. грн (исключение — пенсии за заслуги перед Украиной);

граждан в возрасте от 80 лет, имеющих страховой стаж 20/25 лет, — 3,37 тыс. грн (кроме пенсий за заслуги перед страной);

других категорий пенсионеров, которые не работают (независимо от страхового стажа), — 2,72 тыс. грн (кроме пенсий за заслуги перед Родиной).

Прожиточный минимум, "минималка" и единый соцвзнос в 2025 году

На текущий год установлены основные минимальные показатели:

размер минимальной заработной платы — 8 тыс. грн;

уровень минимальной помощи по безработице — 1,5 тыс. грн, максимальной — 8 тыс. грн;

минимальный размер единого соцвзноса — 1,76 тыс. грн/мес, максимальный — 35,2 тыс. грн/мес;

общий размер прожиточного минимума — 2,92 тыс. грн;

уровень прожиточного минимума для трудоспособных граждан — 3,028 тыс. грн;

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность — 2,36 тыс. грн;

прожиточный минимум на детей в возрасте до шести лет — 2,56 тыс. грн;

прожиточный минимум на детей в возрасте от шести до 18 лет — 3,19 тыс. грн.

Стоит заметить, что в 2025 году повысилась продолжительность страхового стажа, который необходим для выхода на залуженный отдых по возрасту. Согласно требованиям, в феврале для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет стажа для мужчин и женщин.

Напомним, в 2025 году власти не планируют пересматривать размер минимальных и максимальных пенсий. Там объяснили, что это связано с отсутствием достаточного количества ресурсов в госбюджете.

Ранее мы рассказывали, при каких условиях можно рассчитывать на высокую будущую пенсию на заслуженном отдыхе. В частности, можно вычислить, сколько надо иметь стажа и какой нужен уровень официальной зарплаты для пенсионной выплаты в 25 тыс. гривен.