Пенсии в 2024 году — какие документы и выписки теперь можно получить онлайн

Пенсии в Украине — какие документы и выписки стали доступны онлайн
Украинцам рассказали, что за получением некоторых бумажных документов необязательно обращаться в отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Часть из них можно теперь оформить дистанционно.
Об этом говорится на сайте Кабинета Министров.
Какие документы доступны онлайн
Как отмечают в пресс-службе, через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда граждане могут подать заявлени-запрос на подготовку некоторых бумажных документов. Речь идет о:
- выписке из системы персонифицированного учета для застрахованных граждан;
- выписке из пенсионного дела гражданина (для пенсионеров);
- выписке о состоянии расчетов из Пенсионного фонда (для страхователей).
Как оформить выписки дистанционно
Чтобы получить бумажную выписку онлайн, нужно зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Далее необходимо войти в личный кабинет, осуществить авторизацию любым удобным способом:
- с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- через BankID (по номеру банковской платежной карты);
- с помощью "Дія.Підпису".
После этого на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" нужно будет выбрать категорию "Запрос на подготовку бумажных документов".
В появившемся окне нужно заполнить все обязательные поля, при необходимости добавить скан-копии определенных документов.
В самом конце процедуры нужно нажать "Отправить в ПФУ".
В правительстве добавили, что пересмотреть сведения об обращениях и статусах можно в разделе "Мои обращения".
После того, как специалисты обработают обращение в указанный в запросе способ на обычную почту или электронную почту поступит сообщение о создании бумажного документа, а также информация о том, где, когда его можно получить.
Что еще стоит знать
Напомним, пенсионеры, которые пройдут идентификацию в государственном Ощадбанке, смогут получить замороженные пенсии за апрель и май. В случае неподтверждения своего лица средства не поступят на банковскую карточку.
Также мы сообщали о том, что с июня вырастут пенсии работающих граждан и тех, кто старше 70 лет, но получает пенсионные выплаты менее 10,34 тыс. гривен.
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