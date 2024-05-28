Пенсии в 2024 году — какие документы и выписки теперь можно получить онлайн

Женщина за компьютером. Фото: Unsplush

Украинцам рассказали, что за получением некоторых бумажных документов необязательно обращаться в отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Часть из них можно теперь оформить дистанционно.

Об этом говорится на сайте Кабинета Министров.

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Какие документы доступны онлайн

Как отмечают в пресс-службе, через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда граждане могут подать заявлени-запрос на подготовку некоторых бумажных документов. Речь идет о:

выписке из системы персонифицированного учета для застрахованных граждан;

выписке из пенсионного дела гражданина (для пенсионеров);

выписке о состоянии расчетов из Пенсионного фонда (для страхователей).

Как оформить выписки дистанционно

Чтобы получить бумажную выписку онлайн, нужно зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Далее необходимо войти в личный кабинет, осуществить авторизацию любым удобным способом:

с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

через BankID (по номеру банковской платежной карты);

с помощью "Дія.Підпису".

После этого на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" нужно будет выбрать категорию "Запрос на подготовку бумажных документов".

В появившемся окне нужно заполнить все обязательные поля, при необходимости добавить скан-копии определенных документов.

В самом конце процедуры нужно нажать "Отправить в ПФУ".

В правительстве добавили, что пересмотреть сведения об обращениях и статусах можно в разделе "Мои обращения".

После того, как специалисты обработают обращение в указанный в запросе способ на обычную почту или электронную почту поступит сообщение о создании бумажного документа, а также информация о том, где, когда его можно получить.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионеры, которые пройдут идентификацию в государственном Ощадбанке, смогут получить замороженные пенсии за апрель и май. В случае неподтверждения своего лица средства не поступят на банковскую карточку.

Также мы сообщали о том, что с июня вырастут пенсии работающих граждан и тех, кто старше 70 лет, но получает пенсионные выплаты менее 10,34 тыс. гривен.