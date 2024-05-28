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Пенсії в Україні — які документи й виписки стали доступні онлайн

28 травня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії у 2024 році — які документи та виписки тепер можна отримати онлайн
Жінка за комп'ютером. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українцям розповіли, що за отриманням деяких паперових документів необов'язково звертатися у відділення Пенсійного фонду України (ПФУ). Частину з них тепер можна оформити дистанційно.

Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів.

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Які документи доступні онлайн

Як зазначають у пресслужбі, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду громадяни можуть подати заяву-запит для підготовки деяких паперових документів. Йдеться про:

  • виписку із системи персоніфікованого обліку для застрахованих громадян;
  • виписку із пенсійної справи громадянина (для пенсіонерів);
  • виписку про стан розрахунків із Пенсійного фонду (для страхувальників).

Як оформити виписки дистанційно

Для того щоб отримати паперову виписку онлайн, потрібно зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Далі необхідно увійти в особистий кабінет, здійснити авторизацію у будь-який зручний спосіб:

  • за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • через BankID (по номеру банківської платіжної картки);
  • за допомогою "Дія.Підпис".

Після цього на панелі ліворуч в розділі "Комунікації з ПФУ" потрібно буде обрати категорію "Запит на підготовку паперових документів".

У вікні, що спливе, потрібно заповнити всі обов’язкові поля, за необхідності додати скан-копії певних документів.

У самому кінці процедури потрібно натиснути "Відправити до ПФУ".

В уряді додали, що переглянути відомості про звернення та статус можна в розділі "Мої звернення".

Після того, як фахівці опрацюють звернення в зазначений у запиті спосіб на звичайну пошту чи електронну пошту надійде повідомлення про створення паперового документа, а також інформація про те, де,  коли його можна отримати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсіонери, які пройдуть ідентифікацію у державному "Ощадбанку", зможуть отримати заморожені пенсії за квітень та травень. У разі непідтвердження своєї особи — кошти не надійдуть на банківську картку.

Також ми повідомляли про те, що з червня зростуть пенсії громадян, які працюють, і тих, хто старше 70 років, але отримує пенсійні виплати менші за 10,34 тис. гривень.

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