Пенсии военных — правила зачисления службы в стаж и другие нюансы

В Украине законодательство предусматривает зачисление в страховой стаж периода военной службы, ведь Министерство обороны и другие силовые структуры платят за военных страховые взносы. В Пенсионном фонде уточнили правила исчисления стажа на военной службе и другие нюансы в 2025 году.

Такая информация размещена на официальном сайте ПФУ.

Зачисление службы ВСУ в стаж

По данным Пенсионного фонда, согласно правилам, периоды военной службы граждан засчитываются в обязательном порядке в страховой стаж, ведь силовые ведомства платят страховые взносы за срочников и контрактников. В связи с этим стаж засчитывают лицам, находящимся:

на срочной альтернативной (невоенной) службе;

на передовой;

принимают участие в боевых действиях;

в военизированных формированиях и аварийно-спасательных подразделениях.

Это касается также тех, кто служит в органах госбезопасности, внутренних дел и Нацполиции, независимо от места несения службы.

Правила исчисления стажа на военной службе

При отсутствии в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования данных, необходимых для исчисления стажа военным (кроме срочников), работникам полиции за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года — стаж исчисляется на основе справки о прохождении службы и уплаченных страховых взносов.

Участникам боевых действий предоставляется право на оформление досрочной пенсии по возрасту:

для мужчин по достижении 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет;

для женщин по достижении 50 лет при наличии стажа в не менее 20 лет (ст. 115 закона №1058-IV).

Для мобилизованных и контрактников стаж, в частности в зоне боевых действий, начисляют согласно ст. 8 закона №2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Период несения военной службы в особый период, согласно закону №1932-ХІІ "Об обороне Украины", засчитывается не только в страховой стаж, но и также в выслугу лет.

По правилам, стаж в зоне боевых действий зачисляют в соотношении 1:3. То есть, один месяц службы при таких условиях приравнивается к трем.

