Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пенсії в Україні — як враховують військову службу до стажу

Пенсії в Україні — як враховують військову службу до стажу

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 06:10
Пенсії військових — правила зарахування служби до стажу та інші нюанси
Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні законодавство передбачає зарахування до страхового стажу періоду військової служби, адже Міністерство оборони та інші силові структури сплачують за військових страхові внески. У Пенсійному фонді уточнили правила обчислення стажу на військовій службі та інші нюанси у 2025 році.

Така інформація розміщена на офіційному сайті ПФУ.

Реклама
Читайте також:

Зарахування служби ЗСУ до стажу

За даними Пенсійного фонду, згідно з правилами, періоди військової служби громадян зараховуються в обов'язковому порядку до страхового стажу, адже силові відомства сплачують страхові внески за строковиків та контрактників. У зв'язку з цим стаж зараховують особам, які перебувають:

  • на строковій альтернативній (невійськовій) службі;
  • на передовій;
  • беруть участь у бойових діях;
  • у воєнізованих формуваннях та аварійно-рятувальних підрозділах.

Це стосується також тих, хто служить в органах держбезпеки, внутрішніх справ і Нацполіції, незалежно від місця несення служби.

Правила обчислення стажу на військовій службі

За відсутності в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування даних, необхідних для обчислення стажу військовим (крім строковиків), працівникам поліції за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року — стаж обчислюється на основі довідки про проходження служби та сплачених страхових внесків.

Учасникам бойових дій надається право на оформлення дострокової пенсії за віком:

  • для чоловіків після досягнення 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років;
  • для жінок після досягнення 50 років за наявності стажу у щонайменше 20 років (ст. 115 закону №1058-ІV).

Для мобілізованих та контрактників стаж, зокрема у зоні бойових дій, нараховують згідно зі ст. 8 закону №2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей".

Період несення військової служби в особливий період, відповідно до закону №1932-ХІІ "Про оборону України", зараховують не лише до страхового стажу, а й також до вислуги років.

За правилами, стаж у зоні бойових дій зараховують у співвідношенні 1:3. Тобто, один місяць служби за таких умов прирівнюється до трьох. 

Раніше ми писали, які доплати до пенсії передбачені для учасників бойових дій у 2025 році. УБД мають право на низку соціальних гарантій. 

Також ми розповідали, кому з українців гарантують доплату у 470 грн. Йдеться про додаткові виплати за перевищення необхідної кількості страхового стажу. 

пенсії ПФУ гроші стаж військовослужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації