Пенсії військових — правила зарахування служби до стажу та інші нюанси

В Україні законодавство передбачає зарахування до страхового стажу періоду військової служби, адже Міністерство оборони та інші силові структури сплачують за військових страхові внески. У Пенсійному фонді уточнили правила обчислення стажу на військовій службі та інші нюанси у 2025 році.

Зарахування служби ЗСУ до стажу

За даними Пенсійного фонду, згідно з правилами, періоди військової служби громадян зараховуються в обов'язковому порядку до страхового стажу, адже силові відомства сплачують страхові внески за строковиків та контрактників. У зв'язку з цим стаж зараховують особам, які перебувають:

на строковій альтернативній (невійськовій) службі;

на передовій;

беруть участь у бойових діях;

у воєнізованих формуваннях та аварійно-рятувальних підрозділах.

Це стосується також тих, хто служить в органах держбезпеки, внутрішніх справ і Нацполіції, незалежно від місця несення служби.

Правила обчислення стажу на військовій службі

За відсутності в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування даних, необхідних для обчислення стажу військовим (крім строковиків), працівникам поліції за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року — стаж обчислюється на основі довідки про проходження служби та сплачених страхових внесків.

Учасникам бойових дій надається право на оформлення дострокової пенсії за віком:

для чоловіків після досягнення 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років;

для жінок після досягнення 50 років за наявності стажу у щонайменше 20 років (ст. 115 закону №1058-ІV).

Для мобілізованих та контрактників стаж, зокрема у зоні бойових дій, нараховують згідно зі ст. 8 закону №2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей".

Період несення військової служби в особливий період, відповідно до закону №1932-ХІІ "Про оборону України", зараховують не лише до страхового стажу, а й також до вислуги років.

За правилами, стаж у зоні бойових дій зараховують у співвідношенні 1:3. Тобто, один місяць служби за таких умов прирівнюється до трьох.

