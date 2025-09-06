Стаж для пенсии в 2025 году — кто может получить на 470 грн больше

Человек достает деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане в случае приобретения дополнительных лет страхового стажа, который превысит установленную законом норму, имеют право на начисление доплат к пенсионным выплатам в 2025 году. За каждый полный год "лишнего" стажа пенсия по возрасту может вырасти на определенный процент.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Как определяют сверхурочный стаж для пенсии в 2025 году

В Украине власть заинтересована в том, чтобы граждане сохраняли активность, работали как можно дольше и пользовались правом оформления пенсии по возрасту значительно позже. Для этого действуют поощрительные условия выхода на пенсию. Так, чем дольше продолжительность трудовой деятельности, тем большие будут шансы претендовать на более высокие выплаты.

В пенсионном законодательстве есть такое понятие как сверхнормативный стаж. В 2025 году достаточным стажем, дающим право на оформление пенсии по возрасту, считается такой:

в 60 лет — от 32 лет стажа;

в 63 года — от 22 лет стажа;

в 65 лет — от 15 лет стажа.

Сверхурочный стаж для пенсии зависит от того, когда гражданин вышел на заслуженный отдых:

если пенсия была назначена до октября 2011 года, сверхурочным стажем считается более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин;

если пенсия была назначена после вышеуказанной даты — более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

Учитывая это, если у гражданина больше страхового стажа, чем считается нормой, устанавливается доплата.

Согласно правилам, за каждый полный отработанный год сверх нормы добавляется 1% к пенсии от ее базового исчисленного размера. Однако предусмотрены определенные ограничения — доплата не может превышать 1% от размера прожиточного минимума.

Каким будет размер доплаты за стаж сверх нормы

Если в этом году размер прожиточного минимума составляет 2361 грн, то за каждый год сверхнормативного стажа Пенсионный фонд должен доплатить к пенсии 23,61 грн (2361 × 1%).

В качестве примера, за десять лет отработанного сверхурочного стажа пенсионерам будут начислять дополнительно 236 грн ежемесячно (10х23,61). В то же время, за 20 лет — уже 472 грн в месяц.

При этом, по данным ПФУ, нет никаких ограничений на приобретенный сверхнормативный стаж.

В то же время, относительно работающих пенсионеров, то доплату будут рассчитывать на основе прожиточного минимума, который был актуальным на момент назначения пенсии. После увольнения гражданина с работы размер выплат пересчитают согласно новым данным по прожиточному минимуму.

Ранее мы писали о том, какой категории пенсионеров гарантируют выплату в 10,5 тыс. грн. Речь идет о предоставлении пенсий для граждан с инвалидностью, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльские АЭС.

Также мы рассказывали, что в Украине планируют принять новые правила относительно пенсий прокуроров. Соответствующий законопроект №12278 ожидает второе чтение в Верховной Раде.