Перерасчет пенсии в 2025 году — как украинцам увеличить свои выплаты

Пенсионеры идут по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пенсионные выплаты украинцам назначают после обращения в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) — как только у человека появляются основания для получения заслуженного отдыха. Но иногда пенсионерам приходится обращаться в суд, поскольку Пенсионный фонд, вероятно, неправильно посчитал выплаты.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как украинцы могут воспользоваться услугой по перерасчету пенсий, чтобы получить более-менее справедливые выплаты.

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По каким причинам пенсионеры обращаются в суд

По словам юриста Любомира Кожухова, чаще всего пенсионеры идут в суд по двум причинам:

когда считают, что им неправильно рассчитали пенсию;

когда обращались в ПФУ с просьбой пересчитать выплаты, но госструктура долго рассматривает заявление.

Когда пенсию могут пересчитать

Самые частые основания для перерасчета, как говорится на сайте Дія — у пенсионера увеличился трудовой стаж или выросла зарплата. Указывать причину перерасчета заявителю не нужно, ведь в Пенсионном фонде Украины самостоятельно определяют оптимальный вариант расчета. Специалисты проведут два вычисления и определят, как пересчитают пенсию.

Например, если пенсионер начал зарабатывать больше денег, то перерасчет произойдет при условии, что после назначения пенсии человек более двух лет получал более высокую зарплату, чем та, на которую вычислили пенсию. Это касается и минимальной пенсии, если ее назначили при отсутствии страхового стажа на момент оформления.

Если человек вышел на пенсию имея неполный страховой стаж и продолжил работать, то каждые два года работы ему могут пересчитать пенсию с учетом нового стажа. Но если человек после выхода на пенсию продолжает работать, у него появятся стаж, благодаря которому можно получить полную пенсию, то перерасчет можно провести сразу.

Пересчитают ли пенсию, когда растет прожиточный минимум

Да, но гражданину никуда не нужно дополнительно обращаться, поскольку перерасчет производится автоматически. Пенсионерам, которые продолжают работать, выплаты пересчитают со дня увольнения. Для пенсионеров, которые не работают, перерасчет проводят после установления обновленного уровня прожиточного минимума.

Ранее мы объясняли условия выхода на пенсию по возрасту. Украинцам, в частности, важно знать, как в ПФУ вычисляют зарплаты.

Также мы писали о возможности получить две пенсии сразу. Вторую выплату могут оформить украинцы, которым установили группу инвалидности.