Перерахунок пенсії у 2025 році — як українцям збільшити свої виплати

Пенсіонери йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пенсійні виплати українцям призначають після звернення до Пенсійного фонду Україні (ПФУ) — щойно у людини з'являються підстави для отримання заслуженого відпочинку. Та іноді пенсіонерам доводиться звертатися до суду, оскільки Пенсійний фонд, ймовірно, неправильно порахував виплати.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як українці можуть скористатися послугою з перерахунку пенсій, щоб отримати більш-менш справедливі виплати.

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З яких причин пенсіонери звертаються до суду

За словами юриста Любомира Кожухова, найчастіше пенсіонери йдуть до суду з двох причин:

коли вважають, що їм неправильно розрахували пенсію;

коли зверталися до ПФУ з проханням перерахувати виплати, але держструктура довго розглядає заяву.

Коли пенсію можуть перерахувати

Найчастіші підстави для перерахунку, як йдеться на сайті Дія — у пенсіонера збільшився трудовий стаж або зросла зарплата. Зазначати причину перерахунку заявнику не потрібно, адже у ПФУ самостійно визначають оптимальний варіант розрахунку. Фахівці проведуть два обчислення та визначать, як перерахують пенсію.

Наприклад, якщо пенсіонер почав заробляти більше грошей, то перерахунок відбудеться за умови, що після призначення пенсії людина понад два роки отримувала вищу зарплату, ніж та, на яку обчислили пенсію. Це стосується і мінімальної пенсії, якщо її призначили за відсутністю страхового стажу на момент оформлення.

Якщо людина вийшла на пенсію, маючи неповний страховий стаж і продовжила працювати, то кожні два роки роботи їй можуть перерахувати пенсію з урахуванням нового стажу. Та якщо людина після виходу на пенсію продовжує працювати, в неї з'являться стаж, завдяки якому можна отримати повну пенсію, то перерахунок можна провести одразу.

Чи перерахують пенсію, коли зростає прожитковий мінімум

Так, але громадянину нікуди не потрібно додатково звертатися, оскільки перерахунок проводиться автоматично. Пенсіонерам, які продовжують працювати, виплати перерахують з дня звільнення. Для пенсіонерів, які не працюють, перерахунок проводять після встановлення оновленого рівня прожиткового мінімуму.

Раніше ми пояснювали умови виходу на пенсію за віком. Українцям, зокрема, важливо знати, як у ПФУ обчислюють зарплати.

Також ми писали про можливість отримати дві пенсії одразу. Другу виплату можуть оформити українці, яким встановили групу інвалідності.