Пенсии в Украине — минимальные размеры и требования в марте

Двое пенсионеров с бумагами в руках. Фото: Freepik

В Украине в этом году повышения прожиточного минимума, от которого зависит минимальная пенсия, не будет, однако ужесточатся требования к страховому стажу. Известно, кто и на какой размер минимальных выплат сможет претендовать в марте 2025 года.

Это прописано в законе №4059 "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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Минимальные размеры пенсий в марте 2025 года

В текущем году показатель прожиточного минимума останется на уровне прошлого года в 2361 грн, минимальная пенсия также будет аналогичной.

Минимальные размеры выплат гражданам, которым пенсия назначена по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", будут следующими:

для лиц, достигших возраста 65 лет, не работающих и имеющих полный стаж 30/35 лет, — 3,37 тыс. грн;

для лиц, которым не более 70 лет и имеют полный стаж в 30/35 лет и лиц с инвалидностью первой группы независимо от возраста и стажа — 2,98 тыс. грн (кроме выплат за особые заслуги перед страной);

для лиц, возраст которых 70 до 80 лет, имеют полный стаж в 30/35 лет, — 3,24 тыс. грн (кроме выплат за особые заслуги перед страной);

для лиц, которым исполнилось 80 лет, имеют стаж в 20/25 лет, — 3,37 тыс. грн (кроме выплат за особые заслуги перед страной);

для других категорий граждан, которые не работают (независимо от страхового стажа), — 2,725 тыс. грн (кроме выплат за особые заслуги перед страной).

Таким образом, в марте минимальные пенсионные выплаты для различных категорий граждан останутся на уровне показателей, которые были установлены на 1 марта 2024 года.

Требования к страховому стажу

Несмотря на войну, в 2025 году требования к украинцам в назначении пенсии усилились. Речь идет о наличии минимального страхового стажа, дающего право на выход на заслуженный отдых.

Так, если человек желает выйти на пенсию:

в 60 лет, то будут требовать, чтобы стаж составлял не менее 32 лет;

для права на пенсию в 63 года — от 22 до 32 лет стажа;

для выхода на пенсию в 65 лет — минимум 22 года стажа.

В дальнейшем остается правило, согласно которому, чем позже пенсионер при условии достижения пенсионного возраста и достаточного стажа, выйдет на заслуженный отдых, тем выше будет размер его выплаты в будущем.

Ранее мы рассказывали, какая профессия дает право на выплату на заслуженном отдыхе в не менее 50% от заработной платы. Как известно, размер пенсионных выплат у большинства граждан не превышает 30% от дохода.

Еще мы писали, что несмотря на масштабную индексацию в марте, это особо не повлияет на размер пенсий большинства граждан. Дело в том, что осовремениванию будет подлежать только основная часть пенсионной выплаты без надбавок.