Пенсии в Украине — кто получит повышенные выплаты в феврале

Мужчина и женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В феврале 2025 года ожидается увеличение выплат у пенсионеров, которые получат право на возрастную надбавку. Также доплаты предусмотрены гражданам за проживание в зоне радиационного загрязнения.

Это прописано в законе №1788-XII "О пенсионном обеспечении".

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Возрастная надбавка к пенсии в феврале

Так, закон предусматривает возрастные доплаты для поддержки пожилых людей. Речь идет о тех гражданах, которым в феврале исполнится 70, 75 и 80 лет.

Возрастную надбавку выплачивают в следующих размерах:

лица, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75 лет — в сумме 300 грн;

лица, которым исполнилось 75 лет, до 80-летнего возраста — 456 грн;

лица, которым более 80 лет — доплата составляет 570 грн.

Важным нюансом в соответствующей доплате является то, что начислять средства начнут не с начала календарного месяца, а с даты рождения пенсионера. Таким образом, за первый месяц доплату выплатят не полностью, а пропорционально определенному количеству дней.

Кроме возраста, необходимо соблюдение еще одного условия. Так, по правилам, право на доплату получат те граждане, совокупный размер пенсии которых не превышает среднюю заработную плату в Украине, которую применяют для исчисления пенсии за 2020 год (именно тогда установили соответствующую надбавку). Речь идет о сумме в 10,34 тыс. грн.

Доплата за проживание в зоне радиационного загрязнения в феврале

Также в феврале предусмотрена доплата в размере 2,36 тыс. грн для неработающих пенсионеров, проживающих в зоне безусловного (обязательного) отселения, в зоне гарантированного добровольного отселения. Такая доплата предоставляется, если есть соответствующее удостоверение (статус лица, пострадавшего вследствие аварии на Чернобыльской АЭС).

По условиям, устанавливают такую доплату тем гражданам, которые проживали или работали в такой зоне по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года.

Такая выплата установлена в размере одного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Ее получают граждане, если результаты автоматической проверки в реестрах Государственной миграционной службы подтвердят факт проживания в зоне загрязнения, и, что человек не выезжал в другие регионы.

Ранее мы рассказывали, может ли изменяться дата выплаты пенсий. В ПФУ отмечают, что украинцы могут попробовать изменить лишь способ выплаты средств.

Также мы писали, что украинцы могут самостоятельно узнать о размере будущей пенсионной выплаты. Расчет можно осуществить на е-портале ПФУ.