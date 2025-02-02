Пенсії в Україні — хто отримає підвищені виплати в лютому

Пенсії в лютому — хто отримає додатково до 2,3 тис. грн
У лютому 2025 року очікується зростання виплат у пенсіонерів, які отримають право на вікову надбавку. Також доплати передбачені громадянам за проживання в зоні радіаційного забруднення.
Це прописано у законі №1788-XII "Про пенсійне забезпечення".
Вікова надбавка до пенсії у лютому
Так, закон передбачає вікові доплати для підтримки літніх людей. Йдеться про тих громадян, яким у лютому виповниться 70, 75 і 80 років.
Вікову надбавку виплачують у таких розмірах:
- особи, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75 років — у сумі 300 грн;
- особи, яким виповнилося 75 років, до 80-річного віку — 456 грн;
- особи, яким більше 80 років — доплата становить 570 грн.
Важливим нюансом у відповідній доплаті є те, що нараховувати кошти почнуть не від початку календарного місяця, а з дати народження пенсіонера. Таким чином, за перший місяць доплату виплатять не повністю, а пропорційно до певної кількості днів.
Окрім віку, необхідне дотримання ще однієї умови. Так, за правилами, право на доплату отримають ті громадяни, сукупний розмір пенсії яких не перевищує середню заробітну плату в Україні, яку застосовують для обчислення пенсії за 2020 рік (саме тоді встановили відповідну надбавку). Йдеться про суму у 10,34 тис. грн.
Доплата за проживання в зоні радіаційного забруднення у лютому
Також у лютому передбачена доплата у розмірі 2,36 тис. грн для непрацюючих пенсіонерів, які проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення, в зоні гарантованого добровільного відселення. Така доплата надається, якщо є відповідне посвідчення (статус особи, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС).
За умовами, встановлюють таку доплату тим громадянам, які проживали або працювали в такій зоні станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.
Таку виплату встановлено в розмірі одного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Її отримають громадяни, якщо результати автоматичної перевірки в реєстрах Державної міграційної служби підтвердять факт проживання в зоні забруднення, і, що людина не виїздила в інші регіони.
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