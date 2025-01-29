Пенсії у 2025 році — чи можна змінити дату виплат

Виплата пенсій у 2025 — чи можна обрати іншу дату нарахувань
В Україні пенсіонери не можуть змінювати дату виплати пенсій. Деяким громадянам, наприклад, хочеться отримувати гроші щомісяця не 16 числа, а 5, оскільки саме тоді вони оплачують комунальні послуги.
Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).
Як українцям виплачують пенсії
За словами фахівців, виплата пенсій прив′язана до місця проживання людини. Нарахування відбуваються через відділення поштового зв′язку, також гроші пенсіонерам можуть доставити додому.
"Пенсія виплачується з 4 по 25 число кожного місяця, виключно у грошовій формі", — йдеться у повідомленні.
У ПФУ зазначають, що українці можуть спробувати змінити спосіб виплати пенсій, але дата отримання грошей залишиться без змін.
В кого з українців у лютому зміняться пенсії
На українців, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, чекають надбавки за віком, тож розмір пенсії у цих громадян дещо збільшиться. Розмір доплат буде таким:
- до 300 грн отримають особи, яким є від 70 до 74 років;
- до 456 грн до пенсії доплатять українцям у віці 75-79 грн;
- до 570 грн — громадянам 80 років і старше.
Нагадаємо, що українці вже зараз можуть дізнатися свій розмір майбутньої пенсії. Розрахунок можна провести на сайті ПФУ.
Також ми розповідали, хто з українців отримає дві пенсійні виплати одразу. Таке право у 2025 році мають дві категорії громадян.
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