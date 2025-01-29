Пенсії у 2025 році — чи можна змінити дату виплат

Пенсіонери у черзі. Фото: УНІАН

В Україні пенсіонери не можуть змінювати дату виплати пенсій. Деяким громадянам, наприклад, хочеться отримувати гроші щомісяця не 16 числа, а 5, оскільки саме тоді вони оплачують комунальні послуги.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Як українцям виплачують пенсії

За словами фахівців, виплата пенсій прив′язана до місця проживання людини. Нарахування відбуваються через відділення поштового зв′язку, також гроші пенсіонерам можуть доставити додому.

"Пенсія виплачується з 4 по 25 число кожного місяця, виключно у грошовій формі", — йдеться у повідомленні.

У ПФУ зазначають, що українці можуть спробувати змінити спосіб виплати пенсій, але дата отримання грошей залишиться без змін.

В кого з українців у лютому зміняться пенсії

На українців, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, чекають надбавки за віком, тож розмір пенсії у цих громадян дещо збільшиться. Розмір доплат буде таким:

до 300 грн отримають особи, яким є від 70 до 74 років;

отримають особи, яким є від 70 до 74 років; до 456 грн до пенсії доплатять українцям у віці 75-79 грн;

до пенсії доплатять українцям у віці 75-79 грн; до 570 грн — громадянам 80 років і старше.

Нагадаємо, що українці вже зараз можуть дізнатися свій розмір майбутньої пенсії. Розрахунок можна провести на сайті ПФУ.

Також ми розповідали, хто з українців отримає дві пенсійні виплати одразу. Таке право у 2025 році мають дві категорії громадян.