Пенсии в Европе — какие существуют виды и особенности выплат

Пожилые люди. Фото: Unsplush

В большинстве стран Европы действует многоуровневая система пенсионного обеспечения, благодаря чему граждане могут получать солидные выплаты. Эксперты рассказали, какие существуют типы пенсионного обеспечения.

Об этом сообщает издание Finance.ua.

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Согласно пенсионному индексу Allianz (API) за 2023 год, обнародующему комплексную оценку устойчивости и адекватности мировых пенсионных систем сразу по 40 параметрам, самыми лучшими считаются системы в таких странах:

Дания;

Нидерланды;

Швеция;

Бельгия;

Люксембург;

Великобритания;

Германия.

Многоуровневая европейская система пенсионного обеспечения имеет следующие основные типы пенсионного обеспечения:

Государственные пенсии — регулярные правительственные выплаты для большинства людей, предоставляемых тем, кто достиг пенсионного возраста. Размер такой пенсионной выплаты зависит от стажа нацстрахования, то есть взносов, уплачиваемых гражданами в течение трудовой деятельности. В случае нехватки стажа для права на полную государственную пенсию можно внести добровольные взносы (приобрести стаж).

Профессиональные пенсии по месту работы — такой вид выплат, как правило, организуют работодатели. Финансируется за счет взносов из заработной платы работников. Схемы начислений разнятся, в основном зависят от размера зарплаты, трудового стажа и продолжительности уплаты взносов.

Частные пенсии — это добровольные пенсионные программы, к которым имеют право приобщиться все желающие. Их предлагают разные финансовые учреждения (банки, страховые компании, инвестиционные фонды). Такие взносы поступают либо в эти учреждения, либо на личные счета. То есть если гражданин не работает и не имеет права на пенсию по месту работы, можно открыть лично пенсионный счет. Этот вид пенсии можно открыть параллельно с профессиональной и государственной пенсией.

Каждая страна Европейского Союза имеет свой подход к использованию возможностей по пенсиям. В частности, пенсионная система в Нидерландах содержит три основных столба:

фиксированную государственную пенсию (AOW), которая зависит от минимальной зарплаты и финансируется за счет налогов с зарплаты;

накопительную профессиональную пенсионную схему;

индивидуальную накопительную схему.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионеры-переселенцы, не прошедшие идентификацию до 31 марта 2024 года, смогут получить пенсии за апрель в мае в случае подтверждения своей личности в Ощадбанке. Иначе — средства не поступят на банковскую карту.

Также писали, что в начале 2024 года некоторые категории украинских пенсионеров получили повышенные выплаты. Также часть украинцев получает максимальный размер пенсии.